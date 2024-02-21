Bağımsız Türkiye Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cihan Erdoğan YILMAZ oldu.
- Siyaset
BTP'nin Büyükşehir adayı belli oldu
Bağımsız Türkiye Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cihan Erdoğan YILMAZ oldu.
Bağımsız Türkiye Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cihan Erdoğan YILMAZ oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.