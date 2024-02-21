Değirmendere Kuruçeşme sakinleri sahildeki o düzenlemeden şikayetçi

Değirmendere Kuruçeşme Sahili'nde yapılan düzenleme bölge sakinlerinin şikayetlerine sebep oldu. Gazetemize ulaşan vatandaşlar birkaç ay önce sahilde yapılan düzenleme ile parkelerin söküldüğünü ve sonrasında yapılan yenilemeden memnun olmadıklarını dile getirdiler. Sökülen parkelerin yerine sahile beton atılması ve ortaya çıkan kötü görüntü bölge sakinleri tarafından hoş karşılanmadı. Bölge sakinleri bu duruma müdahale edilmesini talep ettiler.