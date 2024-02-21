21 Şub 2024 - 15:35- Gündem G:

Değirmendere Kuruçeşme sakinleri sahildeki o düzenlemeden şikayetçi

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Değirmendere Kuruçeşme sakinleri sahildeki o düzenlemeden şikayetçi mask
Değirmendere Kuruçeşme sakinleri sahildeki o düzenlemeden şikayetçi
Değirmendere Kuruçeşme sakinleri sahildeki o düzenlemeden şikayetçi
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Değirmendere Kuruçeşme Sahili'nde yapılan düzenleme bölge sakinlerinin şikayetlerine sebep oldu. Gazetemize ulaşan vatandaşlar birkaç ay önce sahilde yapılan düzenleme ile parkelerin söküldüğünü ve sonrasında yapılan yenilemeden memnun olmadıklarını dile getirdiler. Sökülen parkelerin yerine sahile beton atılması ve ortaya çıkan kötü görüntü bölge sakinleri tarafından hoş karşılanmadı. Bölge sakinleri bu duruma müdahale edilmesini talep ettiler.

Değirmendere Kuruçeşme sakinleri sahildeki o düzenlemeden şikayetçi
Değirmendere Kuruçeşme sakinleri sahildeki o düzenlemeden şikayetçi
Değirmendere Kuruçeşme sakinleri sahildeki o düzenlemeden şikayetçi
Değirmendere Kuruçeşme sakinleri sahildeki o düzenlemeden şikayetçi
Değirmendere Kuruçeşme sakinleri sahildeki o düzenlemeden şikayetçi
# talep, oldu

21 Şub 2024 - 15:35 - Gündem

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