Sürücüsü öğrenilemeyen kros motosiklet, Ömer Türkçakal Bulvarı sanayi ışıklar mevkisinde Y.E.D. idaresindeki 41 ARJ 997 plakalı Ford marka minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet savruldu, sürücü ağır yaralandı. Minibüs sürücüsü Y.E.D. ise kazayı yara almadan atlattı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
- Asayiş
Sanayi kavşağında korkunç kaza: Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
İzmit ilçesinde motokros yarışlarında kullanılan motosiklet minibüs ile çarpıştı. Kazanın ardından savrulan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.