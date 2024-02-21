RTÜK'ten Kızılcık Şerbeti'ne deterjan cezası

Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Settar Tanrıöğen, Evrim Alasya ve Sibel Taşçıoğlu'nun yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisindeki reklama Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) ceza geldi.
RTÜK üyesi İlhan Taşçı, cezayı X hesabından duyurdu:
"RTÜK'ten temizlik deterjanına ceza! Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde temizlik deterjanı ve yumuşatıcıya 'ürünler için aşırı vurgu' yapıldığı savıyla kanala yüzde 2 para cezası kesildi. Niyet ceza olunca bazen kahve bazen deterjan bazen de yumuşatıcı bahane oluyor."
'Kızılcık Şerbeti' dizisi nedeniyle daha önce de Show TV'ye ceza verilmişti.
NE OLMUŞTU?
RTÜK, dizinin bazı sahnelerinde "kadına şiddetin özendirildiği" gerekçesiyle kanala beş kez yayın ve program durdurma ile üst sınırdan idari para cezası vermişti.
Dizinin başrol oyuncuları ve izleyicileri Twitter üzerinden "RTÜKKızılcıkŞerbetineDokunma" diye etiket açarak kampanya başlatmıştı.
Kanal avukatlarının kararın durdurulması için mahkemeye başvurmuş ve mahkeme RTÜK'ten savunma istemişti.
Mahkemenin cezayı onaylamasının ardından 'Kızılcık Şerbeti' beş bölüm yayınlanmamıştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.