RTÜK'ten Kızılcık Şerbeti'ne deterjan cezası

Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Settar Tanrıöğen, Evrim Alasya ve Sibel Taşçıoğlu'nun yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisindeki reklama Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) ceza geldi.

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, cezayı X hesabından duyurdu:

"RTÜK'ten temizlik deterjanına ceza! Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde temizlik deterjanı ve yumuşatıcıya 'ürünler için aşırı vurgu' yapıldığı savıyla kanala yüzde 2 para cezası kesildi. Niyet ceza olunca bazen kahve bazen deterjan bazen de yumuşatıcı bahane oluyor."

'Kızılcık Şerbeti' dizisi nedeniyle daha önce de Show TV'ye ceza verilmişti.

NE OLMUŞTU?

RTÜK, dizinin bazı sahnelerinde "kadına şiddetin özendirildiği" gerekçesiyle kanala beş kez yayın ve program durdurma ile üst sınırdan idari para cezası vermişti.

Dizinin başrol oyuncuları ve izleyicileri Twitter üzerinden "RTÜKKızılcıkŞerbetineDokunma" diye etiket açarak kampanya başlatmıştı.

Kanal avukatlarının kararın durdurulması için mahkemeye başvurmuş ve mahkeme RTÜK'ten savunma istemişti.

Mahkemenin cezayı onaylamasının ardından 'Kızılcık Şerbeti' beş bölüm yayınlanmamıştı.