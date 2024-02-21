Söğüt, Şevval’in başarısını kutladı

60 ülkeden bin 900 sporcunun katıldığı Uluslararası Taekvondo Poomse Şampiyonasında elde ettiği büyük başarı ile bronz madalya elde eden ve hem ülkemizin hem de ilimizin gururu olan Körfezli sporcu Şevval Yarar, şu sıra tebrikleri kabul ediyor. Başarılı sporcu geçtiğimiz gün de Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ile makamında bir araya geldi.
“SPORCUMUZUN BAŞARILARINA BİZLER ALIŞIĞIZ”
Şevval Yarar’ı tebrik eden belediye başkanı Şener Söğüt, kendisine hediyesini takdim etti ve başarılarının devamını diledi. Söğüt, “Şevval kızımız bizleri zaten başarılarına alıştırmıştı. Son olarak kazandığı bu iki madalya Körfez ilçemiz için büyük bir gurur vesilesidir. Kızımızı tebrik ediyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz” açıklamasında bulundu.Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’e teşekkür eden ve desteğinin kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayan başarılı sporcu Şevval Yarar ise “Kazanılan madalyalar bu işin ödülü tabi. Ancak destek gördüğünüzü bilmek bundan sonrası için sporcuları daha fazla teşvik ediyor. Teşekkür ederim” diye konuştu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.