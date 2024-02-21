Büyükakın: "Tek hayalim bu şehri depreme hazırlamak"

M.murtaza Yekayak - Sayın Başkan pardon 2019 -2024 =5 yıl ahla vahla geçirene kadar neden bir tane hazırlık yapmadınız, en basidi Perşembe pqzarının olduğu yere dünyanın parasını boşa harcayıp millet bahçesi neden yaptın depremde toplanma alanı yok

Şayet İzmit belediyesi fetiye caddesini yapmasaydı siz yürüyüş yoluna bir çivi daha çakmayacaktınız, geçen gördüm yürüyüş yolunda en az 20-25 kişi güya temizlik yapıyor, tüm Kocaeli genelinde öyle bir çalışma varki sanki 4,5 yıl yat son iki üç ay milletin gözünü boyamak bırakın Allah aşkına ithal apaç, üç beş cafe dışında 5 yılı heba ettiniz. Üstelil Türkiye’nin en borçlu belediyesi oldunuz. Maliye vergi ve SGK pirim borçlarınız hariç sizden başka bir parti kazansa hemen haciz gelir hesaplara bloke koyarlar belediyenin mallarına haciz gelir dernek bakıflar ve tarikatlara ne kadar harcama yaptınız ve bunlar hangi görüşlerin açıklayın