Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, esnaf ve sanatkarlarla Antikkapı Restoran'da bir araya geldi. Birinci önceliklerinin Kocaeli'yi afete hazırlamak olduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın, deprem öncesinde yapılmış 160 bin binayı taradıklarını ifade etti. Büyükakın, "Hangi alanda binalar riskli belirledik. Önümüzdeki süreçte bu binaları yenilememiz gerekir. Benim en büyük dayanağım siz olacaksınız. Depreme hazırlanmamız lazım. Toplamda bizim 150 bin tane bağımsız birimi dönüştürmemiz lazım. Bunları dönüştürmek ne kadar sürer? 10 yıllık zaman diliminde ancak yapılır. Bir yandan gerekli daire başkanlığımız fizibilite çalışması yapıyor. Bunu beraber yapmak zorundayız. Ayrıca bunun bedelini devletin ödemesi çok da hak değil. Bir güzellik olacaksa, iyileşme olacaksa hep birlikte olacak. Böylelikle bu şehri depreme hazırlayacağız. Depreme gittik, hepiniz oradaydınız. Hepiniz yardım ettiniz. Allah herkesten razı olsun. Şunu sormayalım mı? Benim ülkemde neden binalar yıkılıyor? Yıkılmasın, biz bunu beceririz. Tek hayalim var, bu şehri depreme hazırlamak. Biz bunu yapabiliriz. El birliği olursa bu meselelerin tamamı çözülür" ifadelerini kullandı.
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Büyükakın: "Tek hayalim bu şehri depreme hazırlamak"
Esnaf ile bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Tek hayalim var. O da bu şehri depreme hazırlamak. Biz bunu yapabiliriz. El birliği olursa bu meselelerin tamamı çözülür" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
M.murtaza Yekayak - Sayın Başkan pardon 2019 -2024 =5 yıl ahla vahla geçirene kadar neden bir tane hazırlık yapmadınız, en basidi Perşembe pqzarının olduğu yere dünyanın parasını boşa harcayıp millet bahçesi neden yaptın depremde toplanma alanı yok
Şayet İzmit belediyesi fetiye caddesini yapmasaydı siz yürüyüş yoluna bir çivi daha çakmayacaktınız, geçen gördüm yürüyüş yolunda en az 20-25 kişi güya temizlik yapıyor, tüm Kocaeli genelinde öyle bir çalışma varki sanki 4,5 yıl yat son iki üç ay milletin gözünü boyamak bırakın Allah aşkına ithal apaç, üç beş cafe dışında 5 yılı heba ettiniz. Üstelil Türkiye’nin en borçlu belediyesi oldunuz. Maliye vergi ve SGK pirim borçlarınız hariç sizden başka bir parti kazansa hemen haciz gelir hesaplara bloke koyarlar belediyenin mallarına haciz gelir dernek bakıflar ve tarikatlara ne kadar harcama yaptınız ve bunlar hangi görüşlerin açıklayın
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.