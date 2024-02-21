İzmit Belediyesi'nde kadrolu işçilerin maaşı belli oldu!

İzmit Belediyesi'nde çalışan 108 kadrolu personeli ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri sona erdi. TİS sürecinin ardından bugün Belsa Plaza önünde toplu sözleşme imza töreni gerçekleştirildi. Yüzlerce belediye personelinin katılımıyla gerçekleştirilen törene; İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, CHP İl Başkanı Bülent Sarı, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, Genel İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük, Tüm Bel-Sen Şube Başkanı Güzide Saatçi katıldı. Imzalanan sözleşmeye göre, kadrolu personelin maaşlarına ilk altı ay için yüzde 66 oranında zam yapıldı. Sözleşmesi devam eden şirket işçilerine ise zam müjdesi verildi.

MÜJDE GELECEK

Programda ilk olarak konuşan Genel İş Sendikası Şube Başkanı Vedat Küçük, "5 yıl önce başkanımız göreve geldiğinde 'emekçi kardeşlerimizi ezdirmeyeceğim' demişti. Bugün de güzel bir sözleşmeye imza atıyoruz. Bu ülkede emekçiler ekonomik terörün içerisinde yaşıyor. Belediyenin bütçesini zorlayarak bugün güzel bir sözleşmeye imza atacağız. Şirket işçisi arkadaşlarımız merak etmesin. Onlara da müjde gelecek. Bugün ilk altı ay için yüzde 66’lık zam oranında anlaştık. İlk altı ayda birinci grup 1240 TL, ikinci grup 1299 TL, üçüncü grup 1362 TL, dördüncü grup 1422 TL. İkinci altı ay ise yüzde 20'ye çıkardık. Sosyal haklara da aynı oranda zam gelecek. Birinci grup ilk altı ay için en düşük giydirilmiş maaşı 46 bin 835 TL olacak. İkinci altı ay için 49 bin 757 TL olacak. Biz büyük bir aileyiz. Emekçi arkadaşlarımızın elinden çıkıyor tüm güzellikler. Bu 5 yılı bütün zorluklara rağmen, siyasi handikaplara rağmen İzmit halkıyla özdeşleşmiş şekilde tamamladık. Bu kente siyasal anlamda Fatma Kaplan Hürriyet hizmet modelini 5 yıl daha göstereceğiz" dedi.

İŞÇİ BABANIN EVLADIYIM

Ardından konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Böyle günler bizim için kıymetli günler. Yaşadığımız engellemelere rağmen hep samimiyetle yürüdük. Hesaplarınızı sendikalardan kaçırmadık. Verebileceğimiz en üst rakamları verdik. Sendika bir istiyorsa biz üç verdik. Keşke ekonomik şartlar iyi olsa da daha çok versek. Kapalı kapılar arkasında pazarlık yaptık. Kocaeli'de yüzde 60'lar 70'ler ve 80'ler konuşuluyorsa bu İzmit Belediyesi sayesinde. Bu sıradan bir imza töreni değil. Ben de bir işçi babanın evladıyım. İşçiliği en iyi bilenlerdenim. Sizi çok önemsiyorum. Rekabetin varlığı sayesinde bu kadar ekonomik güçlüklere rağmen bu zamları vermediler. Şimdi Gebze isçisi de Darıca isçisi de bizim sayemizde bu zamları alıyor. Gurur duyduğumuz bir şey. İlk 6 ay yüzde 66 ikinci ay yüzde 20 olarak karar kıldık. İlk 6 ay en düşük ücret 46 bin 835 lira, en yüksek 52 bin 580 lira. İkinci 6 ay en düşük 49 bin 757 lira, en yüksek 55 bin 562 lira giydirilmiş ücret olarak bu sözleşmeyi size ödemiş olacağız. Hayırlı ve uğurlu olsun. Şirket çalışanlarımız da var. Onları da mağdur etmemek lazım. Onlarla sözleşmemiz devam ediyor. Ama enflasyonun altında eziliyor. Önümüzdeki hafta onlar için güzel bir iyilik yapacağız. Bizleri 30 katrilyonluk Büyükşehir Belediyesi ile karşılaştırıyorlar. Ama bunun altında kalmayız. İşçimi ne Büyükşehir Belediyesi'ne ne de başka belediyelere ezdirmem" ifadelerini kullandı.