- Ekonomi

EPDK'nin indirim kararı pompaya yansıyacak!

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, rafineri marjlarında yapılacak güncelleme neticesinde benzin ve motorinde 1 ila 1,50 TL düzeyinde bir indirim olacağını açıklamıştı. Benzin ve motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere indirim bekleniyor. 21 Şubat 2024 benzin motorin (mazot) LPG (otogaz) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

EPDK'nin indirim kararı pompaya yansıyacak! mask

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor. 

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ortalama 82,58 dolardan işlem görüyor.

Son yapılan zamla litre fiyatı 45 TL'yi gören motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,21 TL'lik indirim yansıdı. Benzinde ise fiyat değişimi gerçekleşmedi.

EPDK'DEN SÜRPRİZ ADIM
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bazı ülkelerin ham petrole yaptığı indirimlerin tüketiciye yansıtılmasını istedi. 

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, rafineri marjlarında yapılacak güncelleme neticesinde benzin ve motorinde 1 ila 1,50 TL düzeyinde bir indirim olacağını açıkladı. 

Yılmaz, "Özellikle bazı ülkelerden ithal edilen ham petrol ve işlenmiş ürünler rafineriler için önemli bir kâr avantajına sebep oldu. Bunun tüketicilere de yansıtılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

AKARYAKITA ÇİFTE İNDİRİM 
Sektör kaynaklarının aktardığına göre, rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı 22 Şubat Perşembe'den (yarın) itibaren geçerli olmak üzere benzine 76 kuruş, motorine 1,10 TL indirim bekleniyor.

Kaynak: CUMHURİYET

# Zam, oldu

21 Şub 2024 - 17:44 - Ekonomi

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