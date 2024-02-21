EPDK'nin indirim kararı pompaya yansıyacak!

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor.
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ortalama 82,58 dolardan işlem görüyor.
Son yapılan zamla litre fiyatı 45 TL'yi gören motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,21 TL'lik indirim yansıdı. Benzinde ise fiyat değişimi gerçekleşmedi.
EPDK'DEN SÜRPRİZ ADIM
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bazı ülkelerin ham petrole yaptığı indirimlerin tüketiciye yansıtılmasını istedi.
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, rafineri marjlarında yapılacak güncelleme neticesinde benzin ve motorinde 1 ila 1,50 TL düzeyinde bir indirim olacağını açıkladı.
Yılmaz, "Özellikle bazı ülkelerden ithal edilen ham petrol ve işlenmiş ürünler rafineriler için önemli bir kâr avantajına sebep oldu. Bunun tüketicilere de yansıtılması gerekiyor" şeklinde konuştu.
AKARYAKITA ÇİFTE İNDİRİM
Sektör kaynaklarının aktardığına göre, rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı 22 Şubat Perşembe'den (yarın) itibaren geçerli olmak üzere benzine 76 kuruş, motorine 1,10 TL indirim bekleniyor.
Kaynak: CUMHURİYET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.