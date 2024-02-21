Kaza, saat 14.30 sıralarında Ömer Türkçakal Bulvarı sanayi ışıklar mevkisinde meydana geldi. Recep Özdemir (24) idaresindeki kros motosiklet, Ömer Türkçakal Bulvarı sanayi ışıklar mevkisinde Y.E.D. hakimiyetindeki 41 ARJ 997 plakalı Ford marka minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet savruldu, sürücü ağır yaralandı. Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan Özdemir'in kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.
- Asayiş
Kazada ağır yaralanan gençten acı haber
İzmit ilçesinde kros motosikletin minibüs ile çarpışması neticesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan 24 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.