Zeybek: “2029 yılına kadar İzmit’i Fatma Kaplan yönetecek”

İzmit Belediyesi'nde çalışan 108 kadrolu personeli ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri sona erdi. TİS sürecinin ardından bugün Belsa Plaza önünde toplu sözleşme imza töreni gerçekleştirildi. Yüzlerce belediye personelinin katılımıyla gerçekleştirilen törene; İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, CHP İl Başkanı Bülent Sarı, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, Genel İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük, Tüm Bel-Sen Şube Başkanı Güzide Saatçi katıldı. İmzalanan sözleşmeye göre, kadrolu personelin maaşlarına ilk altı ay için yüzde 66 oranında zam yapıldı. Sözleşmesi devam eden şirket işçilerine ise zam müjdesi verildi.
HALKIMIZ İSTEDİ
Programda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, "İktidarın uyguladığı yanlış ekonomi politikaları ile inim inim inleyen emekçilerin, hayat pahalılığı karşısında sıkıntı yaşayan ailelerin bir nebze rahat nefes alması açısından önemli. Biz başkanımla mecliste milletvekili olarak görev yapıyorduk. Halkımız onu belediye başkanı olarak istedi. Aday oldu, kazandı. 5 yıl görev yaptı ama mecliste çoğunlukta değildi. Genel Başkanımız Özgür Özel’in selamlarını ileterek, 2024 yılından 2029 yılına kadar İzmit’i Fatma Kaplan Hürriyet yeniden yönetecek. Sadece belediyeyi kazanmak yetmez. Mecliste çoğunluğu sağlamaya var mısınız?” dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.