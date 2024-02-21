Polislerin 17 yaşında araba kullanan genci darbettiği iddiasına soruşturma

Konya’da dün saat 15:00 sıralarında Seydişehir ilçesinde meydana gelen olayda ehliyeti olmayan 17 yaşındaki genç S.T., annesi ve babası işteyken babası S.M.T.'ye ait otomobille, hasta köpeğini veterinere götürmek için yola çıktı. Bir süre sonra devriye görevi yapan polis ekibi, S.T.'nin kullandığı otomobile "Dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayan S.T. arabayla kaçmaya başladı.
DHA'nın haberine göre bir süre yaşanan takip sonrası, S.T.'nin kullandığı otomobil, sokak arasında durduruldu. Ardından araçtan indirilen S.T. yere yatırıldı. Polisin S.T.'ye müdahale anları çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Gözaltına alınan S.T., polis merkezine götürüldü.
Polisler ifade verdi
Polislerin S.T.'ye müdahale görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması ve ailenin darp raporu alıp, şikayetçi olması üzerine savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı. S.T., Seydişehir Adliyesi’ne gidip savcıya ifade verirken, polisler de ifadeye çağrıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.