'Ucuz iPhone' vaadiyle 35 milyon dolarlık vurgun yaptı

İran’da bir kişi ucuza iPhone satacağı vaadiyle binlerce kişiyi dolandırdı. Düşük fiyata iPhone 13 satacağını iddia eden Kourosh Company adlı şirketin sahibi Emir Hüseyin Şerefiyan, 10 binden fazla İranlıdan cep telefonu başına 360 dolar ön ödeme aldı. Paraları topladıktan sonra yaklaşık 35 milyon dolarlık bir vurgun yapıp ülkeden kaçan Şerefiyan hakkında İran polisi uluslararası arama kararı çıkartırken, dolandırılan İranlılar da paralarını geri almak için dava açtı.

İran Emniyet Genel Müdürlüğü Sözcüsü Muntezir El Mehdi, Şerefiyan'ın 5 ay önce ülkeden ayrıldığını belirterek, şirketin daha önce başörtüsü kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle kapatıldığını ancak yargı kararı ile tekrar faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.

BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Emniyet Genel Müdürlüğü Mali Suçlar Müdürü Hüseyin Rahimi ise şirketin telefonları piyasa değerinin altından satmayı ve 45-50 gün içerisinde teslim etmeyi vadettiğini belirterek "Şerefiyan'ın ülkedeki mal varlıklarına el konuldu. Şu ana kadar bir kişi gözaltına alındı. Satış ve tanıtım için yapılan kampanyalarda ünlü isimlerin de kullanıldığı görülüyor. Sosyal medya üzerinden ünlü isimler ile yapılan satış reklamları insanların bu şirkete para yatırmalarına neden oldu. Reklamlarda yer alan söz konusu ünlü ve fenomen isimler hakkında da soruşturma başlatılacak" dedi.

Kourosh Company’nin satış reklamlarında yer alan İranlı oyuncu İlham Hamidi ve Muhsin Efşani gelen tepkiler sonrası yaptıkları açıklamada, "İran halkından özür diliyoruz, biz de kandırıldık. Biz sadece tanıtım kampanyasında yer aldık ve bu bir suç değil. Şirket sahibinin ülkeden kaçması bizimle alakalı bir durum değildir" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Şerefiyan'ın asker kaçağı olduğunun ortaya çıkmasının ardından İranlılar, asker kaçağı olan bir kişinin şirket kurabilmesine de tepki gösterdi.

YENİ MODEL IPHONE YASAKLANMIŞTI

İran, 2022'de ABD'li teknoloji devi Apple tarafından üretilen iPhone 14 ve üzeri model telefonların resmi kaydı yasaklamıştı. Söz konusu yasak nedeniyle ülkede iPhone 13 model telefonlar piyasa değerinin çok üstünde satılmaya başlandı.