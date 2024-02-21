TÜİK'ten doğal gaz açıklaması!

TÜİK ilk kez, hanelerde tüketilen enerjinin ısıtma, soğutma, pişirme gibi kullanım alanlarına ve üretildiği kaynaklarına göre istatistik çıkardı.

Milliyet'te yer alan habere göre; Hanehalkı Nihai Enerji Tüketim Araştırması sonuçlarına göre; 2022 yılında hanelerin toplam nihai enerji tüketimi 1 milyon 287 bin 738 teamül olarak gerçekleşti. Hanelerde tüketilen enerji kaynaklarının paylarına göre, nihai enerji tüketiminde yüzde 48.3 ile doğalgaz, yüzde 17.1 ile elektrik ve yüzde 14.3 ile kömür en çok tüketilen enerji kaynakları oldu.

ÇOĞU ISINMA AMAÇLI

2022 yılında alan ısıtma amaçlı tüketim, toplam tüketimin yüzde 65.3’ünü oluşturdu. Elektrikli ev aletleri kullanımı yüzde 14.1 ile ikinci sırayı, su ısıtma ise yüzde 11.9 ile üçüncü sırayı aldı. Pişirme amaçlı tüketim, toplam tüketimin yüzde 7.7’si olurken, alan soğutma ve diğer amaçlı tüketimlerin payı ise yüzde 0.9 olarak gerçekleşti. Hanelerde alan ısıtma, su ısıtma ve yemek pişirme amacıyla en çok doğalgaz tüketildi.

Alan ısıtmada doğal gazı yüzde 21.6 ile kömür ve yüzde 16.9 ile katı biyokütle izlerken; su ısıtmada doğalgazdan sonra en çok yüzde 28.2 ile güneş enerjisi ve yüzde 7.8 ile elektrik kullanıldı.

2022 yılında hanelerde tüketilen doğalgazın bugünkü parasal karşılığı yaklaşık 103.9 milyar lira olurken, bunun 79.3 milyar lirası ısınmaya gitti.

Su ısıtma için harcanan gazın karşılığı yaklaşık 15 milyar lira olarak belirlenirken, 9.5 milyar liralık gaz da yemek pişirirken tüketildi. 2022 yılında hanelerde yaklaşık 189 milyar liralık elektrik tüketilirken, 6.5 milyar liralık elektrik ısınmaya (klimalar ve diğer ısıtıcılar), 10.2 milyar lira soğutmaya (klimalara) gitti. Geçen yıl su ısıtmaya yaklaşık 10.2 milyar lira, elektrikli ocağa 7 milyar lira enerji harcaması yapıldı.

Kaynak: VATAN