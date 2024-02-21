ATM’den para çekenler için duyuru: Limit yükseldi!

ATM’lerde yeni dönem başladı!

Özel ve kamu banka ATM’lerini kullanan vatandaşlar için artık yeni dönem başladı. Gün içinde binlere kişinin kullandığı ATM işlemleri arasında nakit çekme işlemi de bulunuyor. Nakit çekme limitinin 5 bin TL’den 10 bin TL’ye çıkarıldığı bildirildi. Bu karar ile birlikte artık yeni dönem başlamış oldu.

Bazı bankalarda limit 15 bin TL oldu!

Nakit çekme işleminin bazı bankalarda 5 bin TL’den 10 bin TL’ye çıkartıldığı bilinirken, bazı bankalarda da bu tutarın 15 bin TL’ye kadar çıktığı biliniyor. Bu alınan karar kapsamında ATM üzerinden nakit para çekmek isteyen kişiler 10 bin TL’ye kadar ücretsiz nakit çekme işlemi yapabilecekler.

ATM’lerde geçerli olacak bu yeni karardan sonra bankalar kendi uygulamaları üzerinden müşterilerini bilgilendirmek amacıyla bildirimler de göndermektedir. Ayrıca QR kod ile ücretsiz nakit çekme işlemi yapacak kişiler için de bu kararın geçerli olduğu belirtilmiştir.