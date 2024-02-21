Kira gelirleri beyanında yeni dönem 1 Mart'ta başlıyor

Ev sahibi tarafından belirtilen tarihten itibaren, kiracılar artık kira beyannamesini dijital olarak doğrulayacakları yeni bir döneme girecekler. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele çerçevesinde atılan adımlara ek olarak, kirayla ilgili olarak yeni bir uygulama da devreye alındı. Bu çerçevede, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kiracılara yönelik Kira Bildirim Formu'nu dijital olarak sunuyor.

Nasıl giriş yapılır?

Kiracılar, eğer Dijital Vergi Dairesi aboneleri ise, kullanıcı bilgileri ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak bu forma erişebilirler. Aynı zamanda e-Devlet şifresi kullanarak da gerekli bilgilere ulaşmak mümkündür. Uygulamaya giriş yapıldığında, "Değerli mükellefimiz, bilgileri doldurarak kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesine destek olabilirsiniz" ifadesi görülüyor.

Bu yöntemle, ev sahiplerinin beyan ettiği kira gelirleri ile kiracıların beyanları karşılaştırılabilecek. Bu sayede, düşük kira bedeli beyan edenler, yanlış beyanda bulunanlar veya hiç beyanda bulunmayanlar tespit edilebilecek. Bu adımın vergi kaybı ve kaçağının önlenmesinde önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, GİB'in uygulamasını değerlendirirken, vergi dairesi müdürlüklerindeki personelin uzun süredir sahaya çıkarak kiracı ve ev sahiplerini ziyaret ettiğini ve burada kiralara ilişkin sorular yönelttiğini söyledi. Akçam "'Kiranız ne kadar, geçmiş yıllardan bu yana kiranız ne kadar arttı, kiranızı yatırdığınız IBAN numarası nedir, evi emlak danışmanı ya da ev sahibi aracılığıyla mı tuttunuz?' gibi sorularla vatandaştan bilgi alınıyor. Eğer kendisi veya ilgili kişi yoksa eve ihbarname bırakılıyor. Sorularla aynı zamanda emlakçılar da denetleniyor" dedi.

Kimler vergiden muaf oluyor?

Akçam, "Kira beyannameleri, 1 Mart'tan itibaren verilmeye başlanıyor. GİB'in internet portalı üzerinden beyanname verilebiliyor. Eğer portal üzerinden sıkıntı yaşanırsa mali müşavirden, muhasebeciden de destek alabilirler. Vatandaş kendi sorumluluklarını yerine getirdikten sonra vergisini ödedikten sonra korkulacak bir ortam yok. Kira vergisinde belli istisnai durumlar da var. Yıllık kira geliri 33 bin liradan az olanlar vergiden muaf oluyor. Bunun üzerindeki kira gelirleri vergilendiriliyor" açıklamasında bulundu.