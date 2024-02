Erdoğan'dan 'zübük' göndermesi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Afyonkarahisar'da düzenlediği mitingde dikkat çeken mesajlar verdi. Erdoğan şunları söyledi:

YAPAY ZEKA ELEŞTİRİSİ: Muhalefetin ne bizim gibi tecrübesi ne örnek gösterebilecekleri eserleri ne vizyonları var. Parti içi iktidar kavgaları dışında hiçbir şeyle ilgilenmiyorlar. Türkiye'nin sorunlarına çare olacak, şehirlerimizin sıkıntılarını giderecek tek bir önerileri dahi yok. Belediye başkan adaylarını vatandaşa değil, yapay zekaya soruyorlar. Yapay zeka kimi uygun görürse bunlara neyi emrederse, bu acemiler de adayız diye onu çıkarıyorlar. Sonra 'tıpış tıpış oy vereceksiniz' dayatmasında bulunuyorlar. Allah bunlara akıl, fikir, CHP'li kardeşlerimize de sabır versin.

ZÜBÜK SİYASETÇİLER: Türk siyasetinde kötü bir alışkanlık var; her konuda atıp tutan, imkanları çarçur eden siyasetçileri siz çok iyi biliyorsunuz. Türkiye bir önceki seçimlerde her konuda atıp tutan sonra da verdiği sözleri inkar eden zübük siyasetçi tiplerini gördü, tanıdı. Milletimizin karşısına çıkan adaylardan bazıları öyle ölçüsüz vaatlerde kendisini göstermeye çalışıyor ki insan şaşıp kalıyor. Her konuda atıp tutan adayları kendi haline bırakın. Onlar kendi tiyatrolarını çeviredursun.

Kaynak: SÖZCÜ