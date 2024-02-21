CHP’de Deprem! CHP Körfez’de Balıkçı çekilme kararı aldı

SEBEBİ ALTUNAL VE UYGUN

İlçe başkanı Gülseren Solmaz Altunal’ın Erkan Uygun’u meclis listesinde ilk sıraya yazması partide depreme neden oldu. Parti içinde büyük tepki çeken isimlerin başında gelen Uygun’un listebaşı yapılması CHP’nin Körfez Belediye Başkan adayı Tayfun Balıkçı’nın adaylıktan çekilme kararı almasına neden oldu.

İKNA ÇABALARI SÜRÜYOR

Yakın çevresi ve parti içindeki ekibi ile durum değerlendirmesi yapan Balıkçı’nın adaylıktan çekilme kararı aldığı öğrenildi. Balıkçı’yı kararından vazgeçirmek için partinin üst yöneticilerinin ikna çabalarının sürdüğü, son durumun önümüzdeki saatlerde netleşmesi bekleniyor.

ÖN SEÇİMLE BAŞKAN ADAYI OLMUŞTU

CHP’de Genel Merkez yönetiminin kararı ile Körfez İlçe Örgütünde yapılan ön seçimi Tayfun Balıkçı kazanmıştı. Bin 149 oyun kullanıldığı ön seçimde Tayfun Balıkçı’ya 490 oy çıkmış, ilçe başkanı ve Erkan Uygun’un desteklediği Emirşah Torun ise 384 oy almıştı. İlçe başkanı ile Uygun’un tavrı bazı partili çevrelerce “ön seçimin intikamı” olarak yorumlanmıştı.