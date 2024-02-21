- Ekonomi

Emekli ikramiyesi komisyondan geçti

Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik düzenleme TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı Tüm Haberleri
Emekli ikramiyesi komisyondan geçti mask

TBMM Adalet Komisyonu’nda kamuoyunda 8. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifi kabul edildi.

Teklifte emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik düzenleme de yer alıyor.

21 Şub 2024 - 20:42 - Ekonomi

Mahreç  Anadolu Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.054.566 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL