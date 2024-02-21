Rakıya bu kez maliyet zammı geldi

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter’da yaptığı paylaşımda rakının maliyetine yüzde 5 zam geldiğini ve asıl büyük zamların yerel seçimlerden sonra ‘bardaktan boşanırcasına’ geleceğini belirtti.

Aybaş paylaşımında, “Rakının maliyetine yüzde 5 zam yapılmıştır. Asıl büyük zamlar 1 Nisan’dan itibaren bardaktan boşanırcasına gelecektir” dedi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar da bir rakı markasına zam yapıldığını bildirdi.

Birahanelerde bile 1 litrelik rakıyı masaya koyma fiyatının 1700 TL olduğunu söyleyen bir kişi "Bu gidişle birahaneye girenin alkışlanması lazım. Bira bile gündüz vakti 50-60 TL'den satılıyor. 2 bira içip bir de patates kızartması söylersen 200 TL hesap geliyor. Litrelik rakı ise 1500 ile 1700 TL'den masaya konuluyor. Her meze 100 TL yazıyor. 3 kişiye gelen hesap 3 bin TL civarında" diye konuştu.

Alkollü içecek içmenin bile lüks olduğunu söyleyen başka bir kişi ise "Hep aynı mekanı gidince masalara duble rakı ısmarlayıp birbirimize jest yapardık. Artık bu da zamlarla tarihe karıştı. Önceden ayda 10 sefer gittiğimiz yerlere alım gücümüz düşünce 2 ayda 1 sefer gider olduk. Onun için de bütçemizden bazı giderleri kesmek zorunda kalıyoruz. Bu gidişle alkollü içki satan yerler tek tek kapanır" yorumunu yaptı.