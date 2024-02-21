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Sağlık Yaşam Yürüyüşlerine kadınlar yoğun ilgi gösteriyor

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından her hafta düzenlenen Sağlıklı Yaşam Yürüyüşlerine kadınlar yoğun ilgi gösteriyor

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Sağlık Yaşam Yürüyüşlerine kadınlar yoğun ilgi gösteriyor mask
Sağlık Yaşam Yürüyüşlerine kadınlar yoğun ilgi gösteriyor
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Spor ve sporcu dostu İzmit Belediyesi, kentin birçok noktasında sağlıklı yaşam için etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyor. Spor İşleri Müdürlüğü tarafından her Çarşamba günü SEKA Park’ta düzenlenen Sağlıklı Yaşam Yürüyüşlerine kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. 

YÜRÜYÜMEYE TEŞVİK
SEKA Park’ta uzman spor eğitmenleri eşliğinde önce ısınma hareketleri yapan katılımcılar ardından yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş organizasyonlarında, kent yaşamında halk sağlığının ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesinin yanı sıra kentsel hareketliliği de arttırarak vatandaşların yürümeye teşvik edilmesi sağlanıyor. Her hafta hem sosyalleşme hem de spor yapma imkânı bulan kadınlar İzmit Belediyesine teşekkür etti.
# İzmit belediyesi

21 Şub 2024 - 21:17 - Spor

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