Sağlık Yaşam Yürüyüşlerine kadınlar yoğun ilgi gösteriyor

Spor ve sporcu dostu İzmit Belediyesi, kentin birçok noktasında sağlıklı yaşam için etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyor. Spor İşleri Müdürlüğü tarafından her Çarşamba günü SEKA Park’ta düzenlenen Sağlıklı Yaşam Yürüyüşlerine kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.

YÜRÜYÜMEYE TEŞVİK

SEKA Park’ta uzman spor eğitmenleri eşliğinde önce ısınma hareketleri yapan katılımcılar ardından yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş organizasyonlarında, kent yaşamında halk sağlığının ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesinin yanı sıra kentsel hareketliliği de arttırarak vatandaşların yürümeye teşvik edilmesi sağlanıyor. Her hafta hem sosyalleşme hem de spor yapma imkânı bulan kadınlar İzmit Belediyesine teşekkür etti.