Sağlık Yaşam Yürüyüşlerine kadınlar yoğun ilgi gösteriyor

Spor ve sporcu dostu İzmit Belediyesi, kentin birçok noktasında sağlıklı yaşam için etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyor. Spor İşleri Müdürlüğü tarafından her Çarşamba günü SEKA Park’ta düzenlenen Sağlıklı Yaşam Yürüyüşlerine kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.
YÜRÜYÜMEYE TEŞVİK
SEKA Park’ta uzman spor eğitmenleri eşliğinde önce ısınma hareketleri yapan katılımcılar ardından yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş organizasyonlarında, kent yaşamında halk sağlığının ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesinin yanı sıra kentsel hareketliliği de arttırarak vatandaşların yürümeye teşvik edilmesi sağlanıyor. Her hafta hem sosyalleşme hem de spor yapma imkânı bulan kadınlar İzmit Belediyesine teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.