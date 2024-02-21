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İslam Ülkeleri Başsavcılar Birliği kurulacak

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Suudi Başsavcı Almujib ile Ankara'da bir araya geldi. Şahin yaptığı açıklamada, önümüzdeki aylarda İslam Ülkeleri Başsavcılar Birliği'nin kurulacağını duyurdu.

Anadolu Ajansı
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İslam Ülkeleri Başsavcılar Birliği kurulacak mask

Suudi Başsavcı Almujib, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’in davetiyle  Türkiye’ye geldi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı binasında gerçekleşen görüşmede, Şahin ve konuk Başsavcı, iki ülke başsavcılıkları arasında mutabakat zaptı imzalanması ile İslam Ülkeleri Başsavcılar Birliği'nin kurulması konuları hakkında toplantı gerçekleştirdi.

Yapılan görüşmenin son bulmasının ardından açıklamalarda bulunan Başsavcı Şahin, İslam Ülkeleri Başsavcılar Birliğinin kurulmasına ilişkin hazırlanan taslak metninin Suudi yetkililere sunduklarını belirtti.

“NİSAN, MAYIS AYI GİBİ İSLAM ÜLKELERİ BAŞSAVCILAR BİRLİĞİ'NİN KURULMASINA İLİŞKİN ADIM ATMIŞ OLACAĞIZ”

Başsavcı Şahin, "Nisan ya da mayıs ayı gibi mutabakat zaptı ve İslam Ülkeleri Başsavcılar Birliği'nin kurulmasına ilişkin adım atmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan heyetinin de konuya olumlu yaklaştığını ifade eden Bekir Şahin, "Görüşmede kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısız tavırlar ve Gazze'de yaşanan olaylar nedeniyle İslam ülkelerinin birliği için bir araya gelmenin önemine vurgu yaptım. Kendisi de bunun yerinde olacağını düşünüyor. Birliğin kurulması konusunda ciddi bir adım atmış olacağız" ifadelerini kullandı.

55 MİLYON DOLARLIK KREDİ

Suudi Arabistan Kalkınma Fonu Türkiye ile 55 milyon dolarlık yeni bir kredi anlaşması imzaladığını duyurmuştu. Suudi Arabistan Kalkınma Fonu'nun açıklamasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, SFD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Al-Khateeb ve SFD İcra Kurulu Başkanı Sultan Al-Marshad'ın katılımıyla anlaşmaya yönelik imza töreni gerçekleştirildiği bildirilmişti.

ALINAN KREDİ DEVLET OKULU İNŞASINDA KULLANILACAK

Suudi Arabistan’dan alınacak kredinin "Devlet Okullarında Depreme Bağlı Riskin Azaltılması Projesi" kapsamında kullanılması bekleniyor. İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu'nda imzalanan anlaşma ile alınacak kredi, yaklaşık 55 bin metrekare büyüklüğe sahip 5 devlet okulu rehabilite edilecek.
# türkiye, yeni, cumhuriyet, ifade, Suudi Arabistan

21 Şub 2024 - 21:31 - Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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