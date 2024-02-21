Et fiyatlarıyla ilgili korkutan tahmin

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, tedbir alınmadığı takdirde 4-5 ay sonra fiyatların 1000 TL ve üzerine çıkma tehlikesinin bulunduğunu belirtti.
"RAMAZAN'DA TENCEREDE ET KAYNAMAYACAK"
"Ülkemizin hayvan ithalatına değil, üretim maliyetlerini düşürmeye ya da vatandaşın alım gücünü artırmaya ihtiyacı var." vurgusu yapan Adem, son birkaç aydır et fiyatlarına düzenli ve sistematik zam yapıldığını hatırlattığı açıklamasında "Ramazan ayında yine vatandaşın tenceresinde et kaynamayacak" diyerek şu ifadeleri kullandı:
" Türkiye, hayvancılıkta kendi kendine yeten bir ülkeden, hayvan ithal eden ülkeye dönüştü. Her yerimiz mera ama hala canlı hayvan ithalatı yapıyoruz. Üreticimiz üretemez hale geldi. Vatandaşımız eti, sütü, alamaz hale getirildi. Tarım Bakanlığı bu sorunu sürekli ithal et ile çözmeye çalışıyor. İthal et dövizle alınıyor. Döviz de yüksek olduğu için uygun eti yurt dışından bile alamıyoruz. Fiyatların durması ve düşmesi için üretim maliyetlerinin düşmesi gerekiyor. Girdi maliyetleri düşmedikçe et fiyatlarında artış devam edecek."
"ET FİYATLARI 1000 LİRAYI GEÇEBİLİR"
Besicilerin zor durumda olduğunu, üretim maliyetlerinin arttığını kaydeden Erhan Adem, "2010'da karkas etin kilogram fiyatı 25 lirayken Şubat 2024 itibarıyla 460 liraya kadar çıktı. Eğer girdi fiyatlarına müdahale etmezlerse önümüzdeki 4-5 ay sonrasında vatandaş 1000 lira ve üstünde et almak zorunda kalacaktır." değerlendirmesini yaptı.
Kaynak: HABERLER.COM
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.