Gram altın fiyatlarında sürpriz yükseliş! Gramda 3 bin lira için tarih verildi

Altın gram fiyatı serbest piyasalarda 2088 lira seviyesini test ederek zirvesini yeniledi. Ons altın tarafındaki yükselişlerden destek bulan gram altın seyrinin ne olacağı yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, flaş altın yorumlarında bulundu.

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN YORUMU

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın tarafındaki beklentilerini paylaştı.

İslam Memiş'in açıklamaları şöyle: "Ons altın tarafında baskılanma ve belirsizlikler hala devam ediyor. 1950-2050 dolar geniş bant aralığını takip etmeye devam ediyoruz. Şu an ortalarda fiyatlanıyor. Ons altın 2058-2060 dolar denemeleri yapacaktır ama önemli olan 2058 dolar seviyesi üzerinde kapanışlar gerçekleşecek mi?

"ONS ALTIN İÇİN 2000 DOLAR ALTINDAKİ FİYATLAMALAR UCUZ "

ABD Merkez Bankası (Fed) altını baskılamaya devam ediyor. Bu baskılanmayı ne kadar ötelerse Fed için o kadar iyi. Özellikle ons altın tarafında 2000 dolar altına sarkmaları gördüğünüzde bu fiyatlamaların ucuz olduğunu bilmeniz gerekiyor.

Çünkü yıl içerisinde 2150-2350 dolar seviyelerini beklemeye devam ediyoruz. Geçen haftaki gibi 2000 dolar altındaki rakamları görürsek altın ucuz hatta bedava olacaktır.

Jeopolitik gerilimler, küresel ekonomiye dair belirsizlikler ve merkez bankalarının yılın ikinci yarısında uygulayacağı politikalar ons altının bu yıl güçlü duruşunu korumaya devam ettirecek.

ALTIN GRAM FİYATI REKOR KIRDI

Gram altın TL fiyatı serbest piyasalarda 2088 liraya kadar yükselerek haftanın ilk işlem gününde rekora imza attı.

Gram altın TL fiyatındaki yol haritamız 2070 TL seviyesini gördükten sonra 2090 lira seviyesini göreceğiz.

Şimdi 2050-2090 lira aralığını takip etmeye devam edeceğiz. Altınım var satayım mı diyenler satmamalı. 2150 lira seviyelerinden de alınmalı mı, evet alınmalı.

Yılın son çeyreğinde 3000 lira seviyeleri görüldüğü zaman ocak-şubat-mart ayındaki fiyatların ne kadar ucuz olduğunu anlayacağız. Elinde altın bulunduran yatırımcı bulundurmaya devam etmeli."

GRAM ALTIN

2.018,28

2.018,54

ÇEYREK ALTIN

3.460,00

3.589,00

CUMHURİYET ALTINI

13.776,00

14.228,00

YARIM ALTIN

6.941,00

7.156,00

TAM ALTIN

13.441,02

13.701,52

Kaynak: VATAN