KPSS puanı ile personel alımı yapılacak! Başvuru süreci başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne sözleşmeli personel alacak.
Resmi Gazete'deki ilanda 2022-KPSS (B) grubu P3 ve P93 puan sıralamasında en az 50 puan almış adaylardan 38 sözleşmeli mühendis ve 2 sözleşmeli tekniker istihdam edileceği duyuruldu. Adaylara sözlü sınav yapılmayacak ayrıca yerleştirmeler Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerine yapılacak.
Başvurular 21 Şubat-8 Mart tarihleri arasında, e-Devlet üzerinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden yapılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.