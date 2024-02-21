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KPSS puanı ile personel alımı yapılacak! Başvuru süreci başladı

Kamuda çalışmak isteyenleri ilgilendiriyor. Personel alımı yapılacak. KPSS şartı bulunuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, personel alım ilanını Resmi Gazete'den duyurdu.

HABER MERKEZİ
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KPSS puanı ile personel alımı yapılacak! Başvuru süreci başladı mask

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne sözleşmeli personel alacak.

Resmi Gazete'deki ilanda 2022-KPSS (B) grubu P3 ve P93 puan sıralamasında en az 50 puan almış adaylardan 38 sözleşmeli mühendis ve 2 sözleşmeli tekniker istihdam edileceği duyuruldu. Adaylara sözlü sınav yapılmayacak ayrıca yerleştirmeler Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerine yapılacak.

Başvurular 21 Şubat-8 Mart tarihleri arasında, e-Devlet üzerinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden yapılacak.

21 Şub 2024 - 22:50 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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