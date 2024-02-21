KPSS puanı ile personel alımı yapılacak! Başvuru süreci başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne sözleşmeli personel alacak.

Resmi Gazete'deki ilanda 2022-KPSS (B) grubu P3 ve P93 puan sıralamasında en az 50 puan almış adaylardan 38 sözleşmeli mühendis ve 2 sözleşmeli tekniker istihdam edileceği duyuruldu. Adaylara sözlü sınav yapılmayacak ayrıca yerleştirmeler Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerine yapılacak.

Başvurular 21 Şubat-8 Mart tarihleri arasında, e-Devlet üzerinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden yapılacak.