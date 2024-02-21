21 Şub 2024 - 23:30 - Gündem

Kocaeli'de hava nasıl olacak? İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Yarın için Kocaeli hava durumu Sisli, sıcaklık ise 12 derece olarak tahmin ediliyor