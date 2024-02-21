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Kocaeli'de hava nasıl olacak? İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Yarın için Kocaeli hava durumu Sisli, sıcaklık ise 12 derece olarak tahmin ediliyor

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Kocaeli'de hava nasıl olacak? İşte detaylar... mask

SaatSıcaklık (°C)Hissedilen Sıcaklık (°C)Nem (%)Ort. Rüzgar Hızı (km/sa)Maks. Rüzgar Hızı (km/sa)
PERŞEMBE24.00 - 03.00558827
PERŞEMBE03.00 - 06.00449017
PERŞEMBE06.00 - 09.00558718
PERŞEMBE09.00 - 12.00111158214
PERŞEMBE12.00 - 15.00131352216
PERŞEMBE15.00 - 18.00111173316
PERŞEMBE18.00 - 21.008880510
PERŞEMBE21.00 - 24.006685211

21 Şub 2024 - 23:30 - Gündem

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