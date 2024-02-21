Kocaeli'de yarın 9 ilçede elektrikler kesilecek!

SEDAŞ gerçekleştireceği bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yarın (22 Şubat Perşembe) Kandıra, Gölcük, Karamürsel, Kartepe, Derince, İzmit, Çayırova, Gebze, Dilovası, olmak üzere 9 ilçede elektrik kesintisi yapacak.
|PK Kodu
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|56822
|KOCAELİ
|KANDIRA
|AKBAL
|ASAGI PINAR, AŞAĞI PINAR SK., BAKACAK SK., BÜYÜK BALCI CD., HARMAN PINAR SK., ISMAIL AKIN, İSMAİL AKIN SK., KARA KIZILCIK SK., KAYALIK SK., KOVU YERİ SK., MUSTAFA EREN SK., SARIGÖL, SARIGÖL SK., SEHIT SEYIT AHMET, SIHHİYE İBRAHİM SK., SÖĞÜT PINAR SK., ŞEHİT İDRİS SK., ŞEHİT SEYİT AHMET SK., ŞEHİT YAHYA PINAR SK., YUKARI PINAR, YUKARI PINAR SK.
|22.02. 2024
|09:00
|15:30
|56928
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|DÜZAGAÇ, DÜZAĞAÇ, KAVAKLI
|695. SK., 696. SK., 697., 698. SK., 72. SK., RAUF DENKTAŞ CD.
|22.02.2024
|09:30
|17:30
|56929
|KOCAELİ
|KARAMÜRSEL
|EREĞLİ, ULASLI YALI, ULAŞLI YALI
|1052. SK., 1053., 1053. SK., 1055. SK., 1084. SK., KISIK KAYA CD., SAHİL YOLU SK, ULASLI ATATÜRK, ULAŞLI ATATÜRK BULVAR
|22.02.2024
|09:00
|17:00
|56930
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|DÜZAĞAÇ, YENI, YENİ, YUNUS EMRE
|17 AĞUSTOS BULVAR, 346. SK., 347., 348. SK., 349. SK., 702. SK., 705. SK., 823. SK., 824. SK., 825. SK., 826. SK., 829. SK., 830. SK., 834., 834. SK., ALI IHSAN PASA, ALİ İHSAN PAŞA CD., DAVUT PASA, DAVUT PAŞA CD., KAZIM KARABEKIR, KAZIM KARABEKİR CD.
|22.02.2024
|09:30
|17:30
|56981
|KOCAELİ
|KARTEPE
|BALABAN
|ÇAYKARA SK., TAŞLI TARLA SK.
|22.02.2024
|09:00
|17:00
|57021
|KOCAELİ
|DERİNCE
|BULDUK, TAHTALI
|A.SOFULAR MEVKII, A.SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, BULDUK MERKEZ MEVKII, HOCAKÖY MEVKII, HOCAKÖY MEVKİİ, HOCAKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, KEKLIK MEVKII, KEKLİK MEVKİİ KÜME EVLER, OMURLAR MEVKII, ORMAN ÜSTÜ MEVKİİ KÜME EVLER, TURAS MEVKII, TURGUTLU MEVKII, TURGUTLU MEVKİİ KÜME EVLER, Y.SOFULAR MEVKII, Y.SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER
|22.02.2024
|09:00
|17:00
|57039
|KOCAELİ
|İZMİT
|ORHAN, TURGUT, VELİAHMET
|AKGÜVERCİN SK., AYDINLIK SK., CAMİ ARKASI SK., DEMİRAĞA SK., HELVACI SK., İSMAİL KOLAYLI CD., KALEMCİ SK., KALENDER SK., MEDRESE SK., METIN, METİN SK., PALMİYELER SK., SADETTİN YALIM, YUKARI SK.
|22.02.2024
|09:00
|16:00
|57040
|KOCAELİ
|İZMİT
|AKÇAKOCA, HACIHASAN, KOZLUK, ORHAN, TURGUT, YUNUS EMRE
|4010 SK., AHSEN SK., AKÇAKOCA SK., AYNALI KAVAK SK., BAĞÇEŞME SK., CAMİ ALTI SK., ÇUKURÇEŞME SK., DÜZ SK., KADIBAYIRI, KADIBAYIRI SK., MÜJDAT AFŞİN CD., NECAT YÜKSEL SK., ORHAN CD., ORHAN GAZİ SK., SADETTIN YALIM, SADETTİN YALIM CD., SİYAH ÜZÜM, TOPÇU ÇEŞME SK., TULKUK GEÇİDİ SK.
|22.02.2024
|12:00
|16:00
|57064
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ÇEPNI, ÇEPNİ, SUADİYE
|AKÇAKOCA CD., ALBAY HÜSEYİN ÇIKMAZI SK., ATABAY SK., AYVALAR SK, BLD.BSK.HÜSEYIN TOP, BLD.BŞK.HÜSEYİN TOP SK., BLD.BŞK.MEHMET SEZGİN SK., BLD.BŞK.MUAMMER ERHAN CD., CEYDA SK, ÇAMLIK ÇIKMAZI SK., ÇELEBİ ÇIKMAZI SK., ÇELEBİLER SK., ÇEPİLLER SK., ÇEPNI, ÇEPNİ CD., DUTLUK, DUTLUK SK., EĞİTİM SK, EMİNBEY SK., ERİŞİM SK, FAZİLET SK., FILIZLER, FİKİR SK, GALYANÇLAR SK., GÜLER SK, HACI RECEP SK., HARMANLIK SK., HASTANE SK., HOCA ALİ EFENDİ SK., KANAAT SK., KARABALIK SK., KERMANLAR SK., SAKARYA SK., SİPAHİ SK., TUROĞLU SK, YILMAZLAR SK., ZİNCİRLİKUYU SK.
|22.02.2024
|09:00
|17:00
|57085
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|CUMHURIYET, CUMHURİYET
|ÇETIN, ÇETİN SK., E5-TEM BAĞLANTI YOLU CD., GAZİ OSMAN PAŞA CD., GEÇİT SK., INCE, İNCE SK., NAMIK KEMAL CD., SIRA SELVİ SK., ŞEHİT ALİ ATİK CD.
|22.02.2024
|09:00
|12:00
|57088
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|ATATÜRK, ŞEKERPINAR
|350. SK., 354., 354. SK., 354/1., 354/1. SK., 358., 358. SK., 375., 375. SK., 377. SK., 379., 379. SK., 381., 381. SK, 381. SK.
|22.02.2024
|13:00
|17:00
|57090
|KOCAELİ
|GEBZE
|KIRAZPINAR, KİRAZPINAR
|2727. SK., 2744. SK., 2746., 2748. SK., 2752.
|22.02.2024
|09:00
|14:00
|57091
|KOCAELİ
|DİLOVASI
|AHATLI, DURAKLI, ELBIZLI, ELBİZLİ, EMEK, HATIPLER, HATİPLER, İNÖNÜ, KARGALI, TEPECIK, TEPECİK, TEPEMANAYIR, YAGCILAR, YAĞCILAR, YENİKENT
|106. SK., 2424. SK., 3120., 3120. SK., 3121. SK, 3122., 3122. SK, 3123., 3123. SK, 3124., 3124. SK, 3125., 3125. SK, 3126., 3501, 3501., 3501. SK., 3511., 3525, 3525., 3540., 3541., 3541. SK, 3542., 3550., 3550. SK., 3555., 3556, 3556., 3556. SK., 3558., 3559 SK, 3601., 3610., 3620., 3620. SK., 3630., 3703., 3705, 3705., 3706., 3706. SK, 3707. SK, 3708., 3708. SK, 3720., 3720. SK., 3721., 3722., 3730., 3730. SK., 3740, 3740., 3901., 3901. SK., 3911. SK, 3912., 3912. SK., 3913, 3913., 3920., 3920. SK., 3924, 3924., 3924. SK., 3932., 3950., 3950. SK., 4602. SK, 4603. SK, 4610., 4620., 4621. SK, 4630., 4640. SK., 4701. SK, 4705., 4720., AKYOL SK., AYDOĞDU SK., AYVA ÇAYIRI, AYVA ÇAYIRI SK., BAĞ İÇİ SK., BAĞ SK., BILGE ATATAS, BİLGE ATATAŞ CD., BOSNA CD., CAMİ SK., CAN SK., CEBELİ SK., CUMHURİYET CD., ÇAMLIK SK., ÇEŞME ALTI SK., ÇORUH SK., DEDE SK., DEĞİRMENCİ SK., DERYA SK., DOĞAN SK., DURAKLI, DURAKLI CD., ELBIZLI, ELBİZLİ SK, ELEŞLİ SK., ESENYOL SK., ESKİ İSTANBUL YOLU CD., FINDIKLAR SK., GELGÖR SK., GÖLCÜK, GÖLCÜK CD., GÜNEŞ SK., GÜRSOY SK., HATIPLER, İSTANBUL CD., KABAKULAK SK., KANCILI, KANCILI SK., KARGA PINARI CD., KARGALI, KARGALI CD., KAYABAŞI SK., KIŞLA SK., KIZILCIK GEÇIDI, KIZILCIK GEÇİDİ, KIZILCIK GEÇİDİ SK., KIZILKAN SK., KÖY SOKAĞI SK, KÖY YERİ SK., KUMLU SK., KURUÇESME, KURUÇEŞME CD., KURUÇEŞME SK., KUZEY MARMARA OTOYOLU, MANİ SK., MELEMEZLI, MELEMEZLİ CD., MEVLANA SK., MEZARLIK SK., NALBANT SK., OKUL SK., OKUR SK., OLUKLU SK., OTLUK SK., PAKOVA, PAKOVA SK., PARK SK., PINAR SK., POYRAZ SK., SEDA SK., SEVGİ SK., TEPE HARMAN SK., TEPEMANAYIR, TEPEMANAYIR SK, TINGIRLAR SK., TÜTÜN SK., ULUÇINAR SK., YAGCILAR CUMHURIYET, YAĞCILAR CUMHURİYET, YAKUPBEY SK., YENİYOL SK.
|22.02.2024
|09:00
|17:00
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