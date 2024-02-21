Kızılay, KPSSsiz personel alımıyla yeni iş kapıları açıyor!

Uluslararası bölge uzmanı alınacak

Kızılay, son dakika duyurusuyla yeni personel alım ilanlarını kamuoyuna duyurdu. Kızılay'ın kariyer adresinde yayınlanan bu ilanlardan biri "Uluslararası Bölge Uzmanı" pozisyonu için yapıldı. İlgili pozisyona başvuracak adaylardan aranan nitelikler arasında tercihen Uluslararası İlişkiler veya Siyaset Bilimi lisans mezunu olma şartı bulunuyor.

Adaylardan, yazılı ve sözlü olarak ileri düzeyde Fransızca ve İngilizce bilgisine sahip olmaları bekleniyor. Bununla birlikte, en az 2 yıl uluslararası operasyon deneyimine sahip olmak da tercih sebebi olarak belirtiliyor. İlan, adaylardan iletişim yeteneği, zaman yönetimi becerisi, planlama ve organizasyon yetkinliği gibi kriterleri de karşılamalarını talep ediyor. Belirtien şartları sağlayan ve Kızılay'a katkı sunmak isteyen adayların başvurularını ilgili platformlar aracılığıyla yapmaları gerekiyor.

Başvuru nasıl yapılacak?

Kızılay'ın yeni personel alımı için başvurular online platform üzerinden kabul edilmektedir. Başvurularınızı yapabilmek için "https://basvuru.kizilaykariyer.com/jobs" adresine giderek ilgili formu doldurmanız gerekmektedir. Form üzerinden kişisel bilgilerinizi, eğitim ve iş deneyimi detaylarınızı eksiksiz bir şekilde doldurarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Başvuru sürecinin adaylar arasında adil bir şekilde değerlendirilmesi için lütfen başvuru formunu dikkatlice inceleyerek gerekli bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde giriniz. Başvuru süreci ile ilgili daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, ilgili web sitesindeki iletişim bilgilerinden destek alabilirsiniz.