Çetinkaya’dan Karamürsel Alp Bilgi Evine ziyaret

Ziyaret sırasında Bilgi Evi yöneticilerinden çalışmaları hakkında bilgi alan Çetinkaya, daha sonra Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İngilizce, Resim ve Atölye çalışmaları, Kütüphane ve Bilişim sınıflarını ziyaret etti.
Öğrencilere ve eğitmenlere başarılar dileyen Çetinkaya, Bilgi evi yönetici ve eğitmenlerine güzel ve kaliteli eğitim verdikleri için teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.