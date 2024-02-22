- Siyaset

Çetinkaya’dan Karamürsel Alp Bilgi Evine ziyaret

Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya ve ekibi Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı ilkokul öğrencilerine eğitim veren Karamürsel Alp Bilgi evini ziyaret etti.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Çetinkaya’dan Karamürsel Alp Bilgi Evine ziyaret mask

Ziyaret sırasında Bilgi Evi yöneticilerinden çalışmaları hakkında bilgi alan Çetinkaya, daha sonra Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İngilizce, Resim ve Atölye çalışmaları, Kütüphane ve Bilişim sınıflarını ziyaret etti.

Öğrencilere ve eğitmenlere başarılar dileyen Çetinkaya, Bilgi evi yönetici ve eğitmenlerine güzel ve kaliteli eğitim verdikleri için teşekkür etti.
# eğitim

22 Şub 2024 - 08:55 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.054.720 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL