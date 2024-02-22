Çetinkaya’dan Karamürsel Alp Bilgi Evine ziyaret

Ziyaret sırasında Bilgi Evi yöneticilerinden çalışmaları hakkında bilgi alan Çetinkaya, daha sonra Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İngilizce, Resim ve Atölye çalışmaları, Kütüphane ve Bilişim sınıflarını ziyaret etti.

Öğrencilere ve eğitmenlere başarılar dileyen Çetinkaya, Bilgi evi yönetici ve eğitmenlerine güzel ve kaliteli eğitim verdikleri için teşekkür etti.