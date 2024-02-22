Kandıra’da İçinde Turna Geçen Şiir, şarkı ve türkü gecesi

Topluluk üyesi sağlık çalışanı Derya Demirel’in çabalarıyla oluşturulan Grup Do Diyez seslendirdiği eserler ile katılımcılara unutulmayacak bir müzik ziyafeti çekti. Bağlama da Doç. Dr. Çetin Yeşilli, Cura da Derya Demirel, Gitar da Atilla Demirbaş ve ritim saz da Emre Kavukçu’nun yer aldığı grup iki bölüm halinde seslendirdiği eserlerin arasında Turnaların genel yapısını, göç yollarında bıraktığı izleri, Japon edebiyatında Turna kuşunun yerini, Çin edebiyatında, Rus edebiyatında ve İslam öncesi ve sonrası Anadolu da ve Türk halk edebiyatında Turna kuşunun özelliklerini açıkladılar.

Topluluk sözcüsü Aygün Aynagöz Yelken sineması sahibi Teoman Yelkencioğlu’na teşekkür ederek başlayan programda Turna Kuşunun genel yapısı hakkında bilgi verdi. Turna kuşunun göç yollarında başlangıç noktası olan Japonya kültüründe Turna kuşuna ait efsaneyi anlattı. Topluluk üyelerinin okuduğu şiirler ve Müfide Ecevit’in Çin edebiyatında turna kuşunu anlatması sonrasında topluluk üyeleri şiirler okudu. Nursun Kural Rus edebiyatı ve kültüründe Turna kuşunu anlattı. Turna kuşu ile ilgili anısı olan Ahmet Kuşçu da basından geçen ilginç öyküyü anlatarak geceye ayrı bir renk kattı. Son olarak Türk coğrafyasında ve kültüründe turna kuşunun yeri hakkında Mustafa Yıldız konuştu. Tekrar sahne alan ve seslendirdikleri parçalar ile seyircileri kah duygulandıran, kah coşturan Grup Do Diyez programını Turna Semahı ile tamamladı. Programın son konuğu Hamza Güdük oldu. Okuduğu şiir ile salondaki tüm izleyicilerden beğeni kazandı. Program şiir okuyanlara verilen katılım belgesi ve Grup Do Diyez adına verilen plaket töreni sonrası çekilen hatıra fotoğrafı ile tamamlandı. Kandıra Ç.Y.D.D Başkanı Sevim Deren grup üyelerine Cumhuriyetin 100. Yıl anısına yaptırılan özel kupalardan hediye etti.

Program da izleyiciler arasında Deva Partisi Kandıra Belediye Başkan adayı Kadir Özdemir, Demokrat Parti ilçe Başkanı Olcay Çelik, Kandıra Belediye Meclis Üyesi Birten Kaya, Kocaeli Kandıralılar derneği Denetleme Kurulu Başkanı Ahsen Okyar, Marmara Üniversitesi İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim dalı öğretim üyesi Dr. Pınar Aydoğdu Arslan, Kerpe muhtar adayı Dilek Kerpeli, Salih Akyıldız, Ergün Temel, Aslıhan, Ali ve Alperen Demirbaş, Meral Kavukçu, Huriye-Rıfat Okan, Aliye-Halil Erdoğmuş, Çetin Akarsu, Duygu-Kıvanç Yeşilli, Ayfer Kocatürk, Zeynel Sevim Yılmaz, Ümit-Büşra- Gülşah Gençler, Ertan Berkhan, Olcay Tokdemir, Ali-Hüseyin Özsatır, Nur Baran, İpek Sümer, Mehmet Demirel, Nursun Kural, Nurten Karagöz, Aytaç Kürekçioğlu, Müfide Ecevit, Uğur Kaynakçı Leyle-Adem Çetin, Yüksel Koca, Nazikler Sazoğlu, Sinem Kaya, Sakine Yalçınkaya, Serap Boztepe, Hasan Subaşı, Mustafa Balkaya, Elif Karagöz, Nimet Emanetoğlu, Nizamettin Yılmaz, Belgin-Murat Yüksel, Dilek Aydoğdu, Nejla Kerpeli, Serpil Vural, Binnur-Alev Düzgün, Akif Mehmet Yılmaz, Veysel Şenol, Ömer Becerikli, Emin Çevik, Ahmet-Hamza Güdük, Ömer Arslan, Gülümser Arslan, Nursen Aynagöz ve çok sayıda sanatsever vardı.

Olcay Tokdemir Halenur Kor’a ait “Turnaların Gözyaşı”, Ömer Arslan Ömer Keskin’den “Turna Kuşu”, Müfide Ecevit Fatih Coşkun’dan “Turnalar”, Belgin Yüksel Aşık İbrahim’den “Ötüşür Turnalar”, Levent Aydoğdu Turgut Uyar’dan “Turnam Bir Gün Bırakmayacağım”, Ayfer Kocatürk Sefil Ali’den “Üç Turna Uçurdum Yozgat Dağından”, Efe Uysal Andrei Plavka’ya ait Muzaffer Uyguner çevirisi olan “Dönüş”, Nursun Kural Hamzatov’un “Beyaz Turnalara Dönüşür”, Mustafa Yıldız Turgut Uyar’ın “Turnam Seninle” ve Hamza Güdük Karacaoğlan’ın “Turnalar” şiirlerini okudular.