Altın Kiraz’da sürpriz yok

ETİ MİMARLIK RAHAT KAZANDI

Dün oynanan günün ilk maçında Eti Mimarlık ile Kontrat İnşaat- Kartepe Veteran takımları mücadele etti. İki takımın da birbirini tartarak başladığı maçta ilk yarının ilerleyen dakikalarında üstünlüğü ele alan Eti Mimarlık, etkiyi ayaklarının performansı ile maçı koparmayı başardı. Sahadan 8-2 üstün ayrılan Eti Mimarlık’ta Kaya Öz maçı beş golle tamamladı.

ERS İNŞAAT 2’DE 2 YAPTI

Günün ikinci maçında ise ERS İnşaat & Otomotiv ile Öz-Can Pişmaniye takımları kozlarını paylaştı. Turnuvanın iddialı takımlarından biri olan ERS İnşaat & Otomotiv, maçın ilk dakikalarından itibaren oyunda üstünlüğü ele geçirdi ve ilk yarıyı 6-1 önde tamamladı. İkinci yarıda da etkili futbolunu sürdüren ve golcüsü Erdi ile rakibini gol yağmuruna tutan ERS İnşaat & Otomotiv, sahadan 12-1 galip ayrıldı ve ikinci maçını da galibiyetle tamamladı.

ETİ MİMARLIK: 8

KONTRAT İNŞAAT-KARTEPE VETERAN: 2

SAHA: Körfez Belediyesi Çim Halı Saha

HAKEM: Hüseyin Erdem

ETİ MİMARLIK: Emre Kösemen ***, Engin Kocaman **, Emrah Öztürk **, Cevdet Havuz ***, Kaya Öz ***, Mesut Aslantaş **, Cihat Kulaksız ***

KONTRAT İNŞAAT-KARTEPE VETERAN: Ergin Gökder **, Mesut Can **, Muhittin Pilis **, Fatih Engin **, Ergün Kömürcü ***, Fatih Örsoğlu ***, Fatih Kıyar ** (Ahmet Baysal *)

GOLLER: Engin Kocaman, Kaya Öz (5), Mesut Aslantaş, Cevdet Havuz (Eti Mimarlık), Fatih Örsoğlu (2) (Kontrat İnşaat-Kartepe Veteran)