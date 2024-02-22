Altın Kiraz’da sürpriz yok

ETİ MİMARLIK RAHAT KAZANDI
Dün oynanan günün ilk maçında Eti Mimarlık ile Kontrat İnşaat- Kartepe Veteran takımları mücadele etti. İki takımın da birbirini tartarak başladığı maçta ilk yarının ilerleyen dakikalarında üstünlüğü ele alan Eti Mimarlık, etkiyi ayaklarının performansı ile maçı koparmayı başardı. Sahadan 8-2 üstün ayrılan Eti Mimarlık’ta Kaya Öz maçı beş golle tamamladı.
ERS İNŞAAT 2’DE 2 YAPTI
Günün ikinci maçında ise ERS İnşaat & Otomotiv ile Öz-Can Pişmaniye takımları kozlarını paylaştı. Turnuvanın iddialı takımlarından biri olan ERS İnşaat & Otomotiv, maçın ilk dakikalarından itibaren oyunda üstünlüğü ele geçirdi ve ilk yarıyı 6-1 önde tamamladı. İkinci yarıda da etkili futbolunu sürdüren ve golcüsü Erdi ile rakibini gol yağmuruna tutan ERS İnşaat & Otomotiv, sahadan 12-1 galip ayrıldı ve ikinci maçını da galibiyetle tamamladı.
ETİ MİMARLIK: 8
KONTRAT İNŞAAT-KARTEPE VETERAN: 2
SAHA: Körfez Belediyesi Çim Halı Saha
HAKEM: Hüseyin Erdem
ETİ MİMARLIK: Emre Kösemen ***, Engin Kocaman **, Emrah Öztürk **, Cevdet Havuz ***, Kaya Öz ***, Mesut Aslantaş **, Cihat Kulaksız ***
KONTRAT İNŞAAT-KARTEPE VETERAN: Ergin Gökder **, Mesut Can **, Muhittin Pilis **, Fatih Engin **, Ergün Kömürcü ***, Fatih Örsoğlu ***, Fatih Kıyar ** (Ahmet Baysal *)
GOLLER: Engin Kocaman, Kaya Öz (5), Mesut Aslantaş, Cevdet Havuz (Eti Mimarlık), Fatih Örsoğlu (2) (Kontrat İnşaat-Kartepe Veteran)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.