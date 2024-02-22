- Spor

Altın Kiraz’da sürpriz yok

Kentimizin tanınmış ve saygın spor adamlarından Metin Özkan tarafından düzenlenen ve Mitat Atalay’ın da koordinatörlüğünü üstlendiği Altın Kiraz Dostluk Futbol Turnuvası’nda dün oynanan maçlar yine bol gollü geçti. Bu yıl 12’nci kaz düzenlenen turnuvada takımlar son derece centilmen bir şekilde maçlarda mücadele ediyorlar.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Altın Kiraz’da sürpriz yok mask

ETİ MİMARLIK RAHAT KAZANDI

Dün oynanan günün ilk maçında Eti Mimarlık ile Kontrat İnşaat- Kartepe Veteran takımları mücadele etti. İki takımın da birbirini tartarak başladığı maçta ilk yarının ilerleyen dakikalarında üstünlüğü ele alan Eti Mimarlık, etkiyi ayaklarının performansı ile maçı koparmayı başardı. Sahadan 8-2 üstün ayrılan Eti Mimarlık’ta Kaya Öz maçı beş golle tamamladı.

ERS İNŞAAT 2’DE 2 YAPTI

Günün ikinci maçında ise ERS İnşaat & Otomotiv ile Öz-Can Pişmaniye takımları kozlarını paylaştı. Turnuvanın iddialı takımlarından biri olan ERS İnşaat & Otomotiv, maçın ilk dakikalarından itibaren oyunda üstünlüğü ele geçirdi ve ilk yarıyı 6-1 önde tamamladı. İkinci yarıda da etkili futbolunu sürdüren ve golcüsü Erdi ile rakibini gol yağmuruna tutan ERS İnşaat & Otomotiv, sahadan 12-1 galip ayrıldı ve ikinci maçını da galibiyetle tamamladı.

ETİ MİMARLIK: 8
KONTRAT İNŞAAT-KARTEPE VETERAN: 2

SAHA: Körfez Belediyesi Çim Halı Saha
HAKEM: Hüseyin Erdem

ETİ MİMARLIK: Emre Kösemen ***, Engin Kocaman **, Emrah Öztürk **, Cevdet Havuz ***, Kaya Öz ***, Mesut Aslantaş **, Cihat Kulaksız ***

KONTRAT İNŞAAT-KARTEPE VETERAN: Ergin Gökder **, Mesut Can **, Muhittin Pilis **, Fatih Engin **, Ergün Kömürcü ***, Fatih Örsoğlu ***, Fatih Kıyar ** (Ahmet Baysal *)

GOLLER: Engin Kocaman, Kaya Öz (5), Mesut Aslantaş, Cevdet Havuz (Eti Mimarlık), Fatih Örsoğlu (2) (Kontrat İnşaat-Kartepe Veteran)

# Kartepe

22 Şub 2024 - 08:59 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.054.720 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL