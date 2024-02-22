KETOJENİK BESLENME KANSERLE SAVAŞTA YARDIMCI OLABİLİR Mİ?

A.OKAN ÇAĞLAR-NURÇİN ÇAĞLAR

“Ketojenik diyet karbonhidrat alımının iyice sınırlandırıldığı, yağ alımının iyice artırıldığı ve sınırlı miktarda da protein alınan bir beslenme şeklidir. Bunun sonucu ketosis olarak adlandırılan bir metabolik duruma geçilir. Vücudun temel enerji kaynağı yağ olur ve keton bileşiklerinde büyük artış olur.

Kanser hücreleri üzerinde yapılan araştırmalar kanser hücrelerinin hepsinde görülen ortak bir özellik gösteriyor: kanser hücreleri karbonhidrat ve kan şekeri ile beslenerek büyüyor ve çoğalıyorlar. Ketojenik diyetle kan şekeri düşüyor, bu da kanser hücrelerini aç bırakıyor. Araştırmalar ketojenik diyetin kanserin ilerlemesini durdurmada etkili olduğunu gösteriyor.

Ketojenik diyette insülinin düşük olması da kanser hücrelerinin gelişmesini yavaşlatan bir faktör. Ayrıca kanser hücreleri ketonları yakıt olarak kullanamıyor.

Hayvan çalışmaları bu konuda çok umut vaat ediyor, insan çalışmaları da yeni yeni yapılıyor. Şimdiye kadar yapılan çalışmalar ketojenik diyetin tümör büyüklüğünü küçültebileceğini ve bazı kanserlerde ilerlemenin yavaşlatılabileceğini gösteriyor. Özellikle beyin tümörlerinin küçülmesinde etkili olduğunu gösteren çalışmalar var.

Araştırma sonuçları ketojenik diyetin kanserden koruyucu etkileri de olduğunu gösteriyor.

Şimdiye kadar yapılan çalışma sonuçlarına göre ketojenik diyetin alternatif bir kanser tedavisi olduğu söylenemez. Ancak kanser tedavilerinin etkilerini artırdığı gösterilmiştir.”

Kanserden korunmayı ve bu konuda Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof Dr. Mustafa Benekli’nin daha önceki yıllarda paylaştığımız gönderileri şu şekilde:

Şimdiye kadar yapılan çalışmalar ketojenik diyetin tümör büyüklüğünü küçültebileceğini ve bazı kanserlerde ilerlemenin yavaşlatılabileceğini gösteriyor. Özellikle beyin tümörlerinin küçülmesinde etkili olduğunu gösteren çalışmalar var.

Son çalışma sonuçlarına göre ketojenik diyet kan şekeri düzeylerini düşürüyor. Bu diyetin güvenli olduğu ve geleneksel kanser tedavilerinin etkilerini artıracağına inanılıyor. Ayrıca bu çalışmalardaki bazı mekanizmalar ketojenik diyetin kanserin oluşmasına yol açan temel risk faktörlerini azalttığına işaret ediyor.

Ketojenik diyetin kanserden koruyucu etkileri:

■IGF-1 (İnsülin benzeri büyüme faktörü) hormonu hücre gelişimi için, dolayısıyla kanserin ilerlemesi için gerekli. Ketojenik diyet IGF-1 düzeyini düşürüyor.

■ Ketojenik diyet kan şekeri düzeylerini düşürüyor ve diyabet yönetimini kolaylaştırıyor. Yüksek kan şekeri ve diyabetin kanser riskini artırdığı biliniyor.

■ Ketojenik diyet obeziteyi azaltıyor. Obezite de kanser riskini yükselten bir faktör

Nutrition and Cancer dergisinde yayımlanan bir çalışmada (ilk insan çalışması) ketojenik diyet uygulanan meme kanserli hastaların yaşam süresinin uzatıldığı ilk defa gösterilmiştir.

İnsülin fazlalığında kanser hücrelerinin büyümesi ve yayılması daha kolay olmaktadır. Ketojenik diyette tüketilen karbonhidrat azaldığı için kandaki glikoz düzeyleri düşer ve insülin salgılanması azalır.

Kanserli hastalar nasıl beslenmeli

■ Karbonhidratı ve şekeri mümkün olduğu kadar azaltın. Ekmek ve hamur işlerinden uzak durun. Karbonhidrat olarak baklagiller ailesinden fasülye, mercimek, barbunya ve kabuklu kuruyemişler ceviz, fındık, badem tüketilmesi önerilir.

■Sağlıklı yağlar tüketin: zeytin yağı, tereyağı, vb.

■ Protein olarak doğal proteinleri tercih edin: yumurta, süt, yoğurt, peynir, et ve balık yenebilir.

■Vitamin takviyesi olarak D vitamini ve Omega-3 önerilir

Ketojenik diyet kemoterapinin yerine geçer mi?

Pek çok kişi beslenmeyle kanserin yenilebileceğini düşünmektedir. Beslenme tabii ki çok önemlidir, ancak henüz diyetin kanser üzerinde tek başına etkili olduğunu gösteren bir veri yoktur. Kanserli hastalarda Ketojenik diyetle ilgili yapılmış ve yapılmakta olan pe çok çalışma vardır. Bu çalışmaların hemen hemen tamamı ketojenik diyetin kanserli hastalarda tedaviye cevap oranlarını ve hayat kalitesini artırdığını göstermektedir. Beslenme değişiklikleri, düşük karbonhidratlı ketojenik diyetler kemoterapiye ilave olarak tedavi etkinliğini artırmak amacıyla kullanılabilir. Ancak ketojenik diyetin kemoterapi veya radyoterapi yerine kanser tedavisi amacıyla kullanılması önerilmez.

Kanserli hastalar nasıl beslenmeli?

■Karbonhidratı ve şekeri mümkün olduğu kadar azaltın. Ekmek ve hamur işlerinden uzak durun. Karbonhidrat olarak baklagiller ailesinden fasülye, mercimek, barbunya ve kabuklu kuruyemişler ceviz, fındık, badem tüketilmesi önerilir.

■Sağlıklı yağlar tüketin: zeytinyağı, tereyağı gibi.

■Protein olarak doğal proteinleri tercih edin: yumurta, süt, yoğurt, peynir, et ve balık yenebilir.

■Vitamin takviyesi olarak D vitamini ve omega-3 önerilir."

Prof. Dr. Mustafa Benekli,

Tıbbi Onkoloji Uzmanı, Ankara Sağlıklı YaşıyoruzⓇ Onkoloji Danışmanı

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(1) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28366810

(2) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ PMC4215472/pdf/main.pdf

(3) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ PMC4983076/pdf/12986 2016 Article 113.pdf

(4) http://www.fedprac-digital.com/federalpractitioner/ bestpractices 2017/MobilePaged Replica.action?pm=1&folio=4S#pg4

(5) http://www.ascopost.com/issues/march-15-2014/the- ketogenic-diet-in-cancer-control/

(6) https://sciencebasedmedicine.org/ketogenic-diets-for- cancer-hype-versus-science/

(7) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S0899900712001864

(8) https://www.healthline.com/nutrition/ketogenic-diet-to- fight-cancer#section1