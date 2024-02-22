Hastanede skandal: Öldü dedikleri kadın morgda canlandı

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da yaşanan bir olay "bu kadarına da pes" dedirtti...
Ülkenin başkenti Guatemala'daki San Juan de Dios Hastanesi'ne kaldırılan ve ismi açıklanmayan genç bir kadına doktorlar yaklaşık 30 dakika boyunca müdahale etti. Fakat daha sonra genç kadın yaşamını yitirdi.
Doktorlar, "şiddetli yetersiz beslenme" belirtileri gösteren genç kadının daha önce çok sayıda nöbet geçirdiğini be beyin felci yaşadığını da açıkladı. Monitörlere bağlanan genç kadının solunum ve beyin aktivitesi de bulunmayınca öldüğünü duyurdular.
Morga kaldırılan kadın ise 5 saat sonra hayata gözlerini açtı. Bu durum hastane çalışanlarını panikletirken, morg çalışanları kadının hayatta olduğunu göstermek için ceset torbası içindeki kadını sedye ile hastanede gezdirdi.
Morgda patologların genç kadının vücudunda istemsiz hareketler olduğunu fark etmesinden sonra durumun farkına varıldığı da açıklandı. Genç kadının tekrar acil servise alındığı belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: SÖZCÜ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.