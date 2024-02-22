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Kızının gözü önünde silahla katledildi

Zeynep Bilici eşinden şiddet görüyordu. Ailesinin ısrarıyla her defasında eve gönderilen kadın son olayda vurularak öldürüldü.

Kızının gözü önünde silahla katledildi mask

Fırat Fıstık'ın haberine göre, İstanbul Silivri’de oturan Zeynep Bilici 3 Şubat’ta eşi Nizam Bilici tarafından 5 yaşındaki kızının gözü önünde vurularak öldürüldü. Talihsiz kadının daha önce de eşi tarafından burnu kırılmış, ağabeyinin evine sığınmıştı. Ağabeyi ise tekrar evine götürmüştü. Defalarca şiddete maruz kalan talihsiz kadın eşiyle teyze çocuğuydu. Zeynep Bilici ayrılmak istese de eşi ve akrabaları karşı çıktı.

Eşinin şiddetine en son katledilmeden iki hafta önce maruz kaldı. Sebebi ise bir TikTok mesajıydı. Zeynep Bilici TikTok’tan birkaç arkadaş edindi. Nizam Bilici bunu öğrenince eşini yine dövdü. Hastanelik olan Zeynep bir kez daha ailesinin ısrarıyla eve döndü. Nizam Bilici özür dileyip bir daha böyle bir şey yapmayacağını söyledi. Fakat şiddet silahlı cinayete döndü. Zeynep Ağrı’da toprağa verildi. Cani ise tutuklandı.

Kaynak: SÖZCÜ

# Kadın

22 Şub 2024 - 09:39 - Asayiş

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