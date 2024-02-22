Çifte cinayetin sırrı 7 yıl sonra çözüldü

Özgür Cebe'nin haberine göre, Diyarbakır’ın Bismil İlçesinde 7 yıl önce kayıtlara intihar olarak geçen çifte infaz savcılığın soruşturmayı genişletmesiyle çorap söküğü gibi çözüldü.

24 yaşındaki evli Burak Y. kendisinden 6 yaş büyük olan eşinin teyzesi Kadriye G. ile gönül ilişkisi yaşamaya başladı.

İkilinin yasak aşkı bir süre sonra telefon mesajlaşmalarıyla ayyuka çıkınca eşi durumu ailesine bildirdi.

Olay günü evde toplanan aile bireyleri bir süre sonra polisi arayıp, evde intihar olayı yaşandığı ihbarında bulundu.

İfadeleri alınan ev sakinleri soğukanlı bir şekilde birbiriyle çelişen ifadeler verince savcılık ilk etapta çifte infazla intihar olarak kayıtlara giren soruşturmayı genişletti.

İğneyle kuyu kazan savcılık ve polis Burak ile Kadriye’nin ölümünün yasak aşk infazı olduğunu çözdü.

Diyarbakır Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, telefon ses kayıtları, mesajlaşmalarla Burak Y.’nin eşinin teyzesi Kadriye G. ile uzun zamandan beri gönül ilişkisi yaşadıkları bildirildi.

Gizli yasak aşkın aile bireylerince öğrenilmesi üzerine Burak Y ile eşi Tuba Y.’nin, Umre ziyareti için Kadriye G.’nin kaldığı eve gittikleri, ikilinin bu evde öldürüldükleri, ancak polise ‘İkisi de intihar etti’ denilerek soğukkanlı ancak bir o kadar da birbiriyle çelişen ifadeler verdikleri ifade edildi.

Burak’ın kafasında, Kadriye’nin ise kafa ve bacağında mermi girişleri üzerine olayın infaz olduğu şüphesiyle soruşturmanın derinleştirildiği belirtildi.

ÇELİŞKİLERLE DOLU ÇİFTE İNFAZ

İddianamede, cep telefonları ile Whatsapp yazışmalarının incelenmesinde ikili arasında binlerce görüşme ve yazışma kaydı olduğu belirlendi.

Olay günü evdeki yakınlarından alınan el svap örneklerinde ve elbiselerinde atış artıkları tespit edildiği bildirildi.

İddianamede, evde bulunan yakınlarından bazılarının mutfağa girdiklerinde Burak ile Kardiye’yi vurulmuş halde bulduklarını belirtirken, bazılarının da mutfağa girdiklerinde Kadriye’yi vurulmuş halde gördüklerini, Burak’ın da bu sırada kendi kafasına sıktığını gördükleri şeklinde birbiriyle çelişen ifadeler verdiklerine dikkat çekildi.

İddianamede, Burak’ın kafasında mermi giriş ve çıkışı olduğu ancak olayın evde yaşanmasına rağmen çekirdeğin bulunmadığı vurgulandı.

Yine Kadriye’nin kafasının haricinde bacağındaki mermi çekirdeğinin ayakta intihar eden Burak’ın kafasından seken mermi çekirdeği olabileceği ihtimalinin de bulunmadığı dikkate alındığında ikisinin de evdeki yakınlarınca öldürüldüğü sonucuna varıldığı bildirildi.

YASAK AŞK AÇIĞA ÇIKINCA ÖLDÜRÜLDÜLER

Kadriye’nin ağabeyi Abdullah G., olay yerinde olmadığını, olayın yaşanmasından sonra eve geldiğini cesetlere ve silaha hiç dokunmadığını belirtmesine rağmen kolunda atış artığı ve antimon elementi bulunduğu vurgulandı.

Yakınlarının alınan ifadelerinde olayı umursamaz bir tavır içinde oldukları da dikkate alındığında ikili arasındaki yasak aşkın aile bireylerince öğrenilmesi üzerine ikisinin de öldürülmesi için uygun zamanı bekledikleri, aynı evde toplanan yakınlarının infaz kararı alıp Burak ve Kadriye’yi fikir ve eylem birliği içinde tasarlayarak öldürdükleri belirtildi.

İddianamede Kadriye’nin annesi Hatice, ağabeyleri Zeki, Abdullah, ablası Mensure ile Menice G. ve Burak’ın eşi Tuba Y.’nin “Tasarlayarak kasten öldürme” suçundan 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.

Sanıkların yargılanmalarına önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

Kaynak: SÖZCÜ