22 Şub 2024 - 09:44 - Ekonomi

Dolar 31 TL'yi aştı

Güncel dolar kuru vatandaşlar tarafından sorgulatılıyor. Güncel dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL'den işlem görüyor? 22 Şubat Perşembe günü dolar ne kadar oldu?