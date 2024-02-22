- Ekonomi

Dolar 31 TL'yi aştı

Güncel  dolar kuru vatandaşlar tarafından sorgulatılıyor. Güncel dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL'den işlem görüyor? 22 Şubat  Perşembe günü dolar ne kadar  oldu?

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Dolar 31 TL'yi aştı mask

Dolar bugün sabah saatleri itibariyle 31.02 TL'den işlem görüyor. Euro ise 33.61 TL'den işlem görüyor.

22 Şub 2024 - 09:44 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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