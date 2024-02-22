Altın güne nasıl başladı?

Güncel altın fiyatları vatandaşlar sorgulanıyor. Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları yükseldi mi? Altın fiyatlarında son durum ne oldu? Vatandaşlar tarafından en güvenilir yatırım araçlarından biri olarak görülen altın 22 Şubat Perşembe günü ne kadar? Yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları:

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.017.44

Gram altın satış: 2.017.92

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.268.15

Çeyrek altın satış: 3.320.03

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.536.51

Yarım altın satış: 6.650.58

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 13.032.82

Tam altın satış: 13.238.75

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 13.335.24

Cumhuriyet altını satış: 13.563.66

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 13.335.20

Ata altın satış: 13.564.9537