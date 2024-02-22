Altın güne nasıl başladı?

Güncel altın fiyatları vatandaşlar sorgulanıyor. Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları yükseldi mi? Altın fiyatlarında son durum ne oldu? Vatandaşlar tarafından en güvenilir yatırım araçlarından biri olarak görülen altın 22 Şubat Perşembe günü ne kadar? Yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?
İşte güncel altın fiyatları:
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.017.44
Gram altın satış: 2.017.92
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 3.268.15
Çeyrek altın satış: 3.320.03
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 6.536.51
Yarım altın satış: 6.650.58
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 13.032.82
Tam altın satış: 13.238.75
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 13.335.24
Cumhuriyet altını satış: 13.563.66
ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 13.335.20
Ata altın satış: 13.564.9537
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.