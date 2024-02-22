Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nda 'İşteki Duruma Göre İşten Memnuniyet' verileri yayımlandı. Araştırmaya göre, maaşlı, ücretli çalışanların yüzde 81,2'si, işverenin de yüzde 82,6'sının yaptığı işten memnun olduğu belirlendi.

İşteki duruma göre işten memnuniyet verilerinde, 'Ne memnun ne memnun değil' diyenlerin oranı, çalışanlarda yüzde 11,9, işverenlerde yüzde 9,9 oldu. Memnun olmayanlar ise çalışanlarda yüzde 6,9, işverende 7,6.

İŞTEN MEMNUNİYET AZALIYOR

Yaptığı işten memnun olan çalışanların oranı önceki yıla göre 2023'te 82,9'dan 81,2'ye geriledi. 'Ne memnun ne memnun değil' diyenler yüzde 10,8'den yüzde 11,9'a, memnun olmayanlar da yüzde 6,3'ten 6,9'a arttı.

Yaptığı işten memnun işveren oranı 2022'ye göre 81,1'den 82,6'ya yükseldi. İşverenlerde 'Ne memnun ne memnun değil' diyenler yüzde 13,5'ten yüzde 9,9'a geriledi, memnun olmayanlar yüzde 5,4'ten yüzde 7,6'ya yükseldi.

YAŞLANDIKÇA MUTLULUK ARTIYOR

Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nda 'Mutluluk Düzeyi' verilerinde 65 yaş ve üzerindekilerde mutlu olanların sayısının daha fazla olduğu gözlendi.

Araştırmada yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi oranları 18-24 yaşındakiler yüzde 54, 25-34 yaşındakiler 50,7, 35-44 yaşındakiler yüzde 53, 45-54 yaşındakiler 53,6, 55-64 yaşındakiler yüzde 49,7, 65 yaş ve üzerindekiler yüzde 56 oldu.

EĞİTİM SEVİYESİ İLE TERS ORANTILI

Eğitim durumuna göre mutluluk düzeyi oranlarında ise en yüksek mutluluk oranı bir okul bitirmeyenlerde görüldü. Bir okul bitirmeyenlerde mutluluk oranı yüzde 53,7, ilkokul mezunlarında yüzde 53,4, ilköğretim veya ortaokul mezunlarında yüzde 52,8, lise veya dengi okul mezunlarında yüzde 52,8, yükseköğretim mezunlarında yüzde 51,2 oldu.