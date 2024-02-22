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Başkan Aygün ziyaretlerini sürdürüyor

İlçe genelinde istişarelerini sürdüren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, istişare kurulu üyeleri ve esnafları ziyaret ederek hasbihalde bulundu

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Başkan Aygün ziyaretlerini sürdürüyor mask

ESNAF ZİYARETLERİ

İstişareye önem veren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün bu kapsamda ilçe genelinde ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Aygün bu kez beraberinde Derince Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Morgül ile birlikte ilk olarak Çenedağ Mahallesi, Denizciler Caddesi mevkiinde faaliyetlerini sürdüren Çağlar Plaket'in sahibi Uğur Çağlar'ı ziyaret ederek, hayırlı kazançlar temennisinde bulundu.

DAVA VE VEFA HAREKETİ

Vefa ziyaretleri kapsamında İstişare Kurulu Üyeleri Muhammed Becet ve Fuat Karakuzu'yu ziyaret eden Başkan Aygün, AK Parti’nin bir dava ve vefa hareketi olduğunu belirterek birlik ve beraberlik mesajları verdi. Başkan Aygün son olarak Sırrıpaşa Mahallesi’nde ikamet eden Kadir Uzuner ile Çınarlı Mahallesi’nde ikamet eden Furkan Uzunoğlu'nun hanelerine konuk oldu.
# oldu, meclis üyesi, dava

22 Şub 2024 - 10:48 - Gündem

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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