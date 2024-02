DEVA Partisi’nin Kocaeli Büyükşehir adayı belli oldu!

31 Mart yerel seçimlerine kendi logoları ile giren DEVA Partisi’nde Kocaeli’de 12 ilçede adaylar netleşti. Kocaeli Büyükşehir adayı olarak İsmail Ensar Baturman’ın ismini açıklandı. Bugün Luxor Garden Otel’de düzenlenen aday tanıtım programına DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’da katılım sağladı. Programa aynı zamanda Deva Partisi Kocaeli İl Başkanı Zeynep Aydın Sudan, ilçe başkanları, ilçe başkan adayları ve partililer katıldı.

BU SEÇİMLER İKTİDARA SARI KART GÖSTERME SEÇİMLERİ

Programda söz alan Kocaeli İl Başkanı Zeynep Aydın Sudan, “ Sayın Genel Başkanımızın önderliğinde dürüst ilkeli siyaset anlayışımızı bulunduğumuz il ve ilçelerde gösterdik. Bundan sonraki süreçte de belediye başkana adaylarımızla bunu sürdüreceğiz. 31 Mart seçimleri merakla beklenen bir seçim, bu seçimleri biz iktidara sarı kart gösterme seçimleri olarak lanse ediyoruz bizim için kıymetli ve değerli. Siyasette yeni ve temiz insan kaynağı ile Kocaeli’ye il ve ilçelere hizmet etmeye varız. Kocaelilerden isteğimiz adaylarımızı takip edin, gözlemleyin. Biz bu şehirde doğduk, bu şehirde okuduk ve bu şehirde çalışıyoruz biz bu şehrin çocuklarıyız. Kocaeli sanayinin başkenti, fakat biz büyük kuruluşları ile turizmi ile söz alabilmek yerine en borçlu belediye olarak gündemde yer alıyoruz. Bundan sonra Kocaeli’nin kaynaklarını şeffaf ve en iyi şekilde yönetecek adayımızla bu işe talibiz. Eminim adayımızı Kocaeli halkı bağrına basacaktır” dedi.

BU ŞEHİRDE DOĞDUM BU ŞEHİRE HİZMET ETMEK İSTİYORUZ

Program da konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Ensar Baturman, “32 yaşında genç ama tecrübeli bir avukatım bu şehrin çocuğuyum mesleğimde 10. Yıldayım babam SEKA kağıt fabrikasından emekli işçi bir baba annem Fethiye caddesinde terzihanesinde emekli bir anne. Bu şehirde doğdum büyüdüm nasipse bu şehirde hizmet edip gitmek istiyorum. Kocaeli’yi güvenilir bir yönetimle yönetmek adına yola çıktım. Bunun için burada sizlere ve Kocaeli halkına söz vermek istiyorum bugünden itibaren ve 1 Nisan sabahında başkana seçildiğimde, konuştuğumda doğruyu söyleyeceğime, emanete gözüm gibi bakacağıma, her daim hukuk ve adaletle hareket edeceğime, liyakatli insanlarla çalışacağıma, her kararı istişare ile alacağıma, her daim şeffaf olacağıma ve hesap vermeye hazır olacağıma söz veriyorum” ifadelerini kullandı.