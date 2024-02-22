22 Şub 2024 - 11:39- Siyaset G:

DEVA Partisi’nin Kocaeli Büyükşehir adayı belli oldu!

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bugün Luxor Garden Otel’de düzenlenen programla Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Ensar Baturman’ı kamuoyuna tanıttı. Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Ensar Baturman, “Bu şehirde doğdum büyüdüm nasipse bu şehirde hizmet edip gitmek istiyorum” dedi.

Aygün Baş
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DEVA Partisi’nin Kocaeli Büyükşehir adayı belli oldu! mask
DEVA Partisi’nin Kocaeli Büyükşehir adayı belli oldu!
DEVA Partisi’nin Kocaeli Büyükşehir adayı belli oldu!
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31 Mart yerel seçimlerine kendi logoları ile giren DEVA Partisi’nde Kocaeli’de 12 ilçede adaylar netleşti. Kocaeli Büyükşehir adayı olarak İsmail Ensar Baturman’ın ismini açıklandı. Bugün Luxor Garden Otel’de düzenlenen aday tanıtım programına DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’da katılım sağladı. Programa aynı zamanda Deva Partisi Kocaeli İl Başkanı Zeynep Aydın Sudan, ilçe başkanları, ilçe başkan adayları ve partililer katıldı.

DEVA Partisi’nin Kocaeli Büyükşehir adayı belli oldu!

BU SEÇİMLER İKTİDARA SARI KART GÖSTERME SEÇİMLERİ
Programda söz alan Kocaeli İl Başkanı Zeynep Aydın Sudan, “ Sayın Genel Başkanımızın önderliğinde dürüst ilkeli siyaset anlayışımızı bulunduğumuz il ve ilçelerde gösterdik. Bundan sonraki süreçte de belediye başkana adaylarımızla bunu sürdüreceğiz. 31 Mart seçimleri merakla beklenen bir seçim, bu seçimleri biz iktidara sarı kart gösterme seçimleri olarak lanse ediyoruz bizim için kıymetli ve değerli. Siyasette yeni ve temiz insan kaynağı ile Kocaeli’ye il ve ilçelere hizmet etmeye varız. Kocaelilerden isteğimiz adaylarımızı takip edin, gözlemleyin. Biz bu şehirde doğduk, bu şehirde okuduk ve bu şehirde çalışıyoruz biz bu şehrin çocuklarıyız. Kocaeli sanayinin başkenti, fakat biz büyük kuruluşları ile turizmi ile söz alabilmek yerine en borçlu belediye olarak gündemde yer alıyoruz. Bundan sonra Kocaeli’nin kaynaklarını şeffaf ve en iyi şekilde yönetecek adayımızla bu işe talibiz. Eminim adayımızı Kocaeli halkı bağrına basacaktır” dedi.
DEVA Partisi’nin Kocaeli Büyükşehir adayı belli oldu!

BU ŞEHİRDE DOĞDUM BU ŞEHİRE HİZMET ETMEK İSTİYORUZ
Program da konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Ensar Baturman, “32 yaşında genç ama tecrübeli bir avukatım bu şehrin çocuğuyum mesleğimde 10. Yıldayım babam SEKA kağıt fabrikasından emekli işçi bir baba annem Fethiye caddesinde terzihanesinde emekli bir anne. Bu şehirde doğdum büyüdüm nasipse bu şehirde hizmet edip gitmek istiyorum. Kocaeli’yi güvenilir bir yönetimle yönetmek adına yola çıktım. Bunun için burada sizlere ve Kocaeli halkına söz vermek istiyorum bugünden itibaren ve 1 Nisan sabahında başkana seçildiğimde, konuştuğumda doğruyu söyleyeceğime, emanete gözüm gibi bakacağıma, her daim hukuk ve adaletle hareket edeceğime, liyakatli insanlarla çalışacağıma, her kararı istişare ile alacağıma, her daim şeffaf olacağıma ve hesap vermeye hazır olacağıma söz veriyorum” ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi’nin Kocaeli Büyükşehir adayı belli oldu!

DEVA PARTİSİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI AV. İSMAİL ENSAR BATURMAN KİMDİR?

İsmail Ensar Baturman 1991 senesinde İzmit Yenidoğan’daki Seka Lojmanları’nda dünyaya geldi. Babası Abdullah Batırman Seka Kağıt Fabrikası’ndan emekli bir işçi olup annesi Seyhan Batırman Fethiye Caddesi’ndeki Karagöz İş Hanı’nda bulunan terzihanesinden emeklidir.

İlkokulu 50. Yıl İlköğretim Okulu’nda, liseyi ise Kocaeli Anadolu Lisesi’nde okumuştur. 2013 senesinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini ve 2020 yılında ise Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Uzun seneler İstanbul’un en köklü hukuk bürolarından birinde yönetici avukat olarak çalıştıktan sonra 2020 yılında kurduğu Baturman Hukuk Bürosu ile İstanbul’da serbest avukatlık ve arabuluculuk yapmaya başlamıştır.

2022 yılı itibariyle doğup büyüdüğü şehre dönüp Başiskele Seymen’de kurduğu Baturman Hukuk Bürosu’nda serbest avukatlık ve arabuluculuk yapmaya devam etmektedir.

İsmail Ensar Baturman İstanbul’da bulunduğu süre içerisinde DEVA Partisi İstanbul İl Yönetimi’nin ve Beşiktaş İlçe Yönetimi’nin oluşumunda görev almış ve DEVA Partisi Beşiktaş İlçe Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. Kocaeli’ne döndükten sonra önce DEVA Partisi Başiskele İlçe Yönetimi’nde ve ardından da DEVA Partisi Kartepe İlçe Başkanı olarak görev almıştır.

DEVA Partisi’nin Kocaeli Büyükşehir adayı belli oldu!

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22 Şub 2024 - 11:39 - Siyaset

Mahreç  Aygün Baş

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Yorumlar

(1)
01

Eroldemirbek - hayırlı olsun iyi ve bizden birine benziyor .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Şubat 13:01

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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