AHMET ÇALIK HALKIN YANINDA

Bilgutay Bağdat'ın haberine göre, CHP Karamürsel Belediye Başkan Adayı Ahmet Çalık, CHP İlçe Başkanı Anıl Aksu ile birlikte dur durak bilmiyor, Ailesinin geçimi için sabahın erken saatinde yollara düşen işçilerin yanında yer aldılar.

Halkın sorunlarını dinlemek dertlerine ortak olmak için güne sabah 06.00 da evine ekmek götürmek isteyen esnaf ve işçilerle çorbasına kaşık sallayarak başladı.

Duraklarda sabahın ayazında tersaneler de çalışan işçilerin sorunlarını, dertlerini dinledi.

CHP Karamürsel Belediye Başkan Adayı günün her saati ilçenin birçok farklı noktasında halkın yanında ziyaretlerde bulundu. Akşam da can kaybı olmayan maddi zarar gören öğrenci yurdu personelinin yanında yer alarak üzüntülerini paylaştı.

Gün boyu dinledi şikâyetleri, dertleri iş başına geldiğinde çözmek için gerekli notlarını tuttu ekibi ile akşam geç saatlerde de sıcağı sıcağına çözüm yollarını analiz etmeye başladı

CHP Belediye Başkanı Ahmet Çalık her gittiği yerde halk tarafından büyük ilgi ve memnunlukla karşılanıyor.

CHP Belediye Başkanı Ahmet Çalık her gittiği yerde halk tarafından büyük ilgi ve memnunlukla karşılanıyor. Karamürsel halkının bir parçası olarak görülüyor. Her vatandaş kendisine rahatlıkla ulaşabiliyor.

Bugün olduğu gibi yarında halkın içinde yer alacağına, kibir dağları yaratmayacağına halkın inancı tam görülüyor. Her kahvede her dükkânda ve her evde Karamürsel’de Ahmet Çalık ve ekibi konuşuluyor.