AHMET ÇALIK HALKIN YANINDA

Bilgutay Bağdat'ın haberine göre, CHP Karamürsel Belediye Başkan Adayı Ahmet Çalık, CHP İlçe Başkanı Anıl Aksu ile birlikte dur durak bilmiyor, Ailesinin geçimi için sabahın erken saatinde yollara düşen işçilerin yanında yer aldılar.
Halkın sorunlarını dinlemek dertlerine ortak olmak için güne sabah 06.00 da evine ekmek götürmek isteyen esnaf ve işçilerle çorbasına kaşık sallayarak başladı.
Duraklarda sabahın ayazında tersaneler de çalışan işçilerin sorunlarını, dertlerini dinledi.
CHP Karamürsel Belediye Başkan Adayı günün her saati ilçenin birçok farklı noktasında halkın yanında ziyaretlerde bulundu. Akşam da can kaybı olmayan maddi zarar gören öğrenci yurdu personelinin yanında yer alarak üzüntülerini paylaştı.
Gün boyu dinledi şikâyetleri, dertleri iş başına geldiğinde çözmek için gerekli notlarını tuttu ekibi ile akşam geç saatlerde de sıcağı sıcağına çözüm yollarını analiz etmeye başladı
CHP Belediye Başkanı Ahmet Çalık her gittiği yerde halk tarafından büyük ilgi ve memnunlukla karşılanıyor.
CHP Belediye Başkanı Ahmet Çalık her gittiği yerde halk tarafından büyük ilgi ve memnunlukla karşılanıyor. Karamürsel halkının bir parçası olarak görülüyor. Her vatandaş kendisine rahatlıkla ulaşabiliyor.
Bugün olduğu gibi yarında halkın içinde yer alacağına, kibir dağları yaratmayacağına halkın inancı tam görülüyor. Her kahvede her dükkânda ve her evde Karamürsel’de Ahmet Çalık ve ekibi konuşuluyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Karamürsel Sevdalısı - boşuna geziyor chp nin bu ülkeye ne faydası varda karamürsele olsun
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.