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GTÜ öğrencileri Genç Bilginler Yarışmasında birinci oldu

Esri Türkiye Genç Bilginler Yarışması 2024 sonuçlandı. GTÜ Harita Mühendisliği öğrencisi Nilay Tellioğlu ve GTÜ Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Asuman Sare Ergut en yüksek oyu alarak yarışmanın birincisi oldular.

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GTÜ öğrencileri Genç Bilginler Yarışmasında birinci oldu
GTÜ öğrencileri Genç Bilginler Yarışmasında birinci oldu
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Türkiye'nin dört bir yanından başvuran öğrenciler arasından seçilen 11 projeyle gerçekleşen Genç Bilginler Yarışması finali, 17 Şubat 2024'te Ankara'da düzenlendi. Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Çağdaş Aydınoğlu'nun danışmanlığını yaptığı "Akıllı Şehirlerde Mekansal Zeka (GeoAI) Algoritmaları ile Gayrimenkul Değer Tahmin Modelinin Geliştirilmesi" çalışmasını sunan GTÜ Harita Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Nilay Tellioğlu, jüri değerlendirmesinde en yüksek puanı alarak yarışmanın birincisi oldu. Nilay Tellioğlu, birincilik ödülüyle Esri Türkiye ekibiyle birlikte San Diego, ABD'ye gitmeye hak kazandı.

Prof. Dr. Arif Çağdaş Aydınoğlu yürütücülüğünde Coğrafi Bilgi Teknolojileri Laboratuvarında devam eden 122R021 nolu TÜBİTAK projesi kapsamında, Harita Mühendisliği yüksek lisans bursiyer öğrencisi Nilay Tellioğlu ve GTÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği lisans bursiyer öğrencisi Asuman Sare Ergut’un gerçekleştirdiği çalışmada; Doğal Dil İşleme (NLP) algoritmaları ile değer tahmininde kullanılabilecek parametreler zenginleştirilmiş, makine öğrenmesi algoritmaları kullanılarak gayrimenkul değer haritalarının oluşturulabilmesine yönelik Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) tabanlı yaklaşım geliştirilmiştir.

GIS sektöründe dünyada pazar lideri olan ESRI (Environmental Systems Research Institute Inc.) Türkiye tarafından düzenlenen Genç Bilginler yarışmasına, 2022 yılından itibaren katılım gösteren Harita Mühendisliği öğrencileri, tüm yarışmalarda dereceler alarak uluslararası düzeyde kabul görmüş yarışmaya damga vurmuştur.

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22 Şub 2024 - 11:58 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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