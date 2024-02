Büyükşehir’den avukatlara işaret dili eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, işitme engellilerin adalete kolaylıkla erişim sağlaması ve avukatlarla rahat iletişim kurabilmesi için Kocaeli Barosu avukatlarına Türk İşaret Dili Eğitimi kursu verdi. Etkin ve tam iletişimi sağlamak, farklı bireyler arasındaki ayrışmayı önlemek, empati duygusunu geliştirmek ve mesleki donanıma katkı sunmayı amaçlayan eğitime 16 avukat katıldı. Temel İşaret Dili eğitiminde 7 hafta süren ilk kuru tamamlayan kursiyerlere düzenlenen törenle sertifikaları takdim edildi. İlk kuru tamamlayan ve sertifikalarını alan avukatlardan gelen talep üzerine ikinci kurun açılması planlandı.

TEMEL İŞARET DİLİ SERTİFİKA TÖRENİ

İşitme engelli bireylerin hayatlarının kolaylaştırılması ve iletişim engellerinin kalkması amacıyla Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Kocaeli Barosu avukatlarına Türk İşaret Dili Eğitimi kursu açtı. 7 hafta süren temel işaret dili eğitimini tamamlayan avukatlara eğitim aldıkları Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Daire Başkanlığı Eğitim Salonu’nda sertifika töreni düzenlendi. Düzenlenen törende eğitim alan kursiyerler tarafından adalettin tüm engelleri aşacağı mesajı verildi. Törene Kocaeli Barosu Başkanı Mehmet Gül, Engelli Hakları Merkezi Başkanı Tuba Özbay, Kocaeli İşitme Engelliler Derneği Başkanı Hasan Aktürkoğlu ve yönetim kurulu, Kocaeli Sessizler Derneği Başkanı Yunus Bayraktar, işitme engelli birey Zehra Soydan ve işitme engelli vatandaşlar katıldı.

HER TÜRK VATANDAŞININ ADALETE ULAŞMASI İÇİN

İşaret Dili eğitimine katılan avukatların sertifika töreninde konuşan Baro Başkanı Gül, ‘’Adaletin her Türk vatandaşına ulaşması gerektiğine inanıyorum’’ diyerek işaret dili eğitimiyle duyma engelli vatandaşların sıkıntılarına ulaşılacağına dikkat çekti. Gül, “Engelli hakları merkezinin çalışmalarına destek vermeye devam edeceğiz. Adalete erişim hakkını her Türk vatandaşına ulaştırmak da bizim görevimiz. Bu kapsamda duyma engeli olan vatandaşlarımızla iletişimi önemsiyoruz. İşaret dili eğitimiyle bizim için adaletin her vatandaşa ulaşacağına inanıyorum. Bugün burada 16 meslektaşımız bu eğitimi tamamladıkları için gurur duyuyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyemize merkezi bir eğitim salonunda bizlere bu hizmeti verdikleri için çok teşekkür ediyorum’’ ifadesini kullandı.

ADALET ENGEL TANIMAYACAK

Av. Özbay ise adaletin her bireye ulaşmalı düşüncesiyle engelleri aşmak için yola çıktıklarını vurguladı. Özbay, “Adalete ulaşmak adına organize olmuş haklarını savunmak için en çok mücadele veren gruplardan biri işitme engelliler. Herkesin eşit hakları gibi adalete herkesin kavuşmaya hakkı var. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin engelli hizmetleri birimiyle her an dirsek teması içerisindeyiz, her daim yardımcı oluyorlar. Bizler için verimli olan bu kursun ikinci kurunu da talep ediyoruz. Bu konuda bizlere destek vereceğinizi biliyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

İLETİŞİM ENGELİ KALKIYOR

İşaret dili; işitme ve konuşma engellilerin aralarında iletişim kurabilmek için el hareketlerini, yüz mimiklerini ve bir bütün olarak vücut dilini kullanarak oluşturdukları sessiz ve görsel bir dil. İşaret dilini öğrenmeye yönelik gerçekleşen eğitimlerde; işaret dilinin kelime-cümle yapısı, dil bilgisi kuralları ve işitme engelli kültürü gibi temel konular yer alıyor. Türk İşaret Dili Eğitimi işitme engelli bireylerin adalete erişimini kolaylaştıracak. Bu sebeple kurs programında kursiyerler; temel işaret dili konuları ve adli mesleki kavramlar öğrenerek, karşılıklı tanışma ve diyalog kurma, cümle kurma, anlama ve kavrama, işitme engelli bireye yaklaşım ve iletişim temelleri gibi birçok konuda bilgi sahibi oldu.