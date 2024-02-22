Deplasmanları bir hayli seven Yeşil - Siyahlı taraftarlar için Kocaelispor yönetimi, kontenjanın 600’e çıkarılması için girişimde bulundu. Normalde 240 olan kontenjanın, 600’e çıkarılması için Aktepe Stadı’nın, kale arkası tribününün tamamen Kocaelispor’a verilmesi gerekiyor. Gerekli görüşmeler yönetimler arasında gerçekleşiyor.
22 Şub 2024 - 12:20- Spor Güncelleme:
Kocaelispor, 600 kişilik kontenjan istedi
Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, pazar günü Keçiörengücü ile deplasmanda karşılaşacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.