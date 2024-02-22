22 Şub 2024 - 12:20- Spor G:

Kocaelispor, 600 kişilik kontenjan istedi

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, pazar günü Keçiörengücü ile deplasmanda karşılaşacak.

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Kocaelispor, 600 kişilik kontenjan istedi mask

Deplasmanları bir hayli seven Yeşil - Siyahlı taraftarlar için Kocaelispor yönetimi, kontenjanın 600’e çıkarılması için girişimde bulundu. Normalde 240 olan kontenjanın, 600’e çıkarılması için Aktepe Stadı’nın, kale arkası tribününün tamamen Kocaelispor’a verilmesi gerekiyor. Gerekli görüşmeler yönetimler arasında gerçekleşiyor.
# Kocaelispor

22 Şub 2024 - 12:20 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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