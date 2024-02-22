Kocaelispor, 600 kişilik kontenjan istedi

Deplasmanları bir hayli seven Yeşil - Siyahlı taraftarlar için Kocaelispor yönetimi, kontenjanın 600’e çıkarılması için girişimde bulundu. Normalde 240 olan kontenjanın, 600’e çıkarılması için Aktepe Stadı’nın, kale arkası tribününün tamamen Kocaelispor’a verilmesi gerekiyor. Gerekli görüşmeler yönetimler arasında gerçekleşiyor.