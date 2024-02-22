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ERTUĞRUL HOCANIN ISRARLA İSTEDİĞİ ISIRIKÇI FOFANA SEZONU KAPADI: KOCAELİSPOR’A SAĞLAM KAZIK!

3 maç cezayla sezona başlayan ‘Isırıkçı Fofana’nın şimdi de tarak kemiği kırıldı: Sezonu kapadı, Kocaelispor son yılların en büyük kazığını yedi

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
ERTUĞRUL HOCANIN ISRARLA İSTEDİĞİ ISIRIKÇI FOFANA SEZONU KAPADI: KOCAELİSPOR’A SAĞLAM KAZIK! mask
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ALÇIYA ALINDI

Keçiörengücü hazırlıklarına devam eden Kocaelispor’da, Fofana şoku yaşandı. Akşam antrenmanında ayağını ters basan Fofona’nın sol ayak tarak kemiği kırıldı. Kocaelispor, yeni teknik direktör Mustafa Gürsel önderliğinde, Keçiörengücü maçının hazırlıklarına devam ediyor. Hazırlıklarını Brunga Tesisleri’nde sürdüren Yeşil - Siyahlılarda Fofana şoku yaşandı. Dün akşam düzenlenen akşam antrenmanında genç oyuncu ayağını ters bastı ve sol ayak, tarak kemiğini kırdı. Ardından hastaneye götürülen Fofona’nın ayağı alçıya alındı. Bu durumda genç oyuncunun sezonu kapatması bekleniyor.  Fofana sezon başındaki Altay maçında da Ceyhun Gülselam’ın omzunu ısırarak 3 maç ceza almış; Kocaelispor’u dünyaya rezil etmişti.
# ceza, yeni, Kocaelispor, mustafa gürsel

22 Şub 2024 - 12:22 - Spor

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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