Kocaelispor’da çift mesai

EMİR DÖNDÜ
Kocaelispor, pazar günü Keçiörengücü ile deplasmanda mücadele edecek. Temsilcimiz hafta başından beri sürdürdüğü çalışmaları günde iki defaya çıkardı. Takımdaki eksikleri gören teknik direktör Mustafa Gürsel, Keçiörengücü maçına kadar bu eksikler kapatmak için uğraşıyor. Günde çift mesai yapan temsilcimizde, geçtiğimiz hafta oynanan Şanlıurfaspor maçında sakatlanan Emir Ortakaya da takımla birlikte çalışmaya başladı.
TEK EKSİK FOFANA
Pazar günü Keçiörengücü deplasmanına çıkacak olan temsilcimizde hazırlıklar son sürat devam ediyor. Sakatlığı nedeniyle 2 gün takımdan ayrı çalışan Emir Ortakaya yapılan antrenmanda takım ile birlikte çalıştı. Emir’in Keçiören maçına yetişmesi bekleniyor. Öte yandan dün yapılan akşam antrenmanında Gineli oyuncu Fofana ayağını ters bastı ve sol ayak, tarak kemiğini kırdı. Fofana’nın sezonu kapatması bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.