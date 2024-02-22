Kocaelispor’da çift mesai

EMİR DÖNDÜ

Kocaelispor, pazar günü Keçiörengücü ile deplasmanda mücadele edecek. Temsilcimiz hafta başından beri sürdürdüğü çalışmaları günde iki defaya çıkardı. Takımdaki eksikleri gören teknik direktör Mustafa Gürsel, Keçiörengücü maçına kadar bu eksikler kapatmak için uğraşıyor. Günde çift mesai yapan temsilcimizde, geçtiğimiz hafta oynanan Şanlıurfaspor maçında sakatlanan Emir Ortakaya da takımla birlikte çalışmaya başladı.

TEK EKSİK FOFANA

Pazar günü Keçiörengücü deplasmanına çıkacak olan temsilcimizde hazırlıklar son sürat devam ediyor. Sakatlığı nedeniyle 2 gün takımdan ayrı çalışan Emir Ortakaya yapılan antrenmanda takım ile birlikte çalıştı. Emir’in Keçiören maçına yetişmesi bekleniyor. Öte yandan dün yapılan akşam antrenmanında Gineli oyuncu Fofana ayağını ters bastı ve sol ayak, tarak kemiğini kırdı. Fofana’nın sezonu kapatması bekleniyor.