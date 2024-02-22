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Taner Gülleri, Belediye Derince’de mesaiye başladı

TFF 2. Lig’de mücadele eden Belediye Derincespor’da yeni teknik direktör Taner Gülleri mesaiye başladı. Gülleri takım ile toplantı yaptıktan sonra Karaman FK maçı hazırlıkları için yeşil sahaya indi

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Taner Gülleri, Belediye Derince’de mesaiye başladı mask
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SAHAYA İNDİ

Geçtiğimiz günlerde, Belediye Derincespor ile ayrılma kararı alan Turhan Sofuoğlu’nun yerine Taner Gülleri getirildi. Kocaelispor’un efsanesi Gülleri, yeniden Kocaeli’ye, Belediye Derincespor sayesinde döndü. Gülleri önceki gün takım ile toplantı yapıp Karaman FK maçı hazırlıklarını başlattı. Temsilcimiz, TFF 2. Lig’in 27. hafta mücadelesinde Karaman FK ile deplasmanda mücadele edecek. Karşılaşma, pazar günü saat 14.00’te başlayacak.
# Kocaelispor

22 Şub 2024 - 12:26 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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