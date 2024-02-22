Taner Gülleri, Belediye Derince’de mesaiye başladı

SAHAYA İNDİ

Geçtiğimiz günlerde, Belediye Derincespor ile ayrılma kararı alan Turhan Sofuoğlu’nun yerine Taner Gülleri getirildi. Kocaelispor’un efsanesi Gülleri, yeniden Kocaeli’ye, Belediye Derincespor sayesinde döndü. Gülleri önceki gün takım ile toplantı yapıp Karaman FK maçı hazırlıklarını başlattı. Temsilcimiz, TFF 2. Lig’in 27. hafta mücadelesinde Karaman FK ile deplasmanda mücadele edecek. Karşılaşma, pazar günü saat 14.00’te başlayacak.