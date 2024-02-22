- Spor

Kartepeli boksörlerimizde hedef 5 madalya

Kartepe Belediye Boks Takımı, Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’na hazırlanıyor. Antrenör İsmail Çelikiz öncülüğündeki sporcular, nisan ayı sonunda yapılması planlanan şampiyonadan en az 5 madalya ile dönmeyi hedefliyor

SPOR MERKEZİ
SPOR MERKEZİ Tüm Haberleri
Kartepeli boksörlerimizde hedef 5 madalya mask
Kartepeli boksörlerimizde hedef 5 madalya
Haber albümü için resme tıklayın

TAKIMIN BAŞINA ÇELİKİZ GETİRİLDİ

Yaklaşık 10 yıl önce kurulan Kartepe Belediyespor uzun süredir sportif branşlarda pek aktif değildi. Son dönemde oldukça aktif olan Kartepe Belediyespor, genç sporculara büyük önem veriyor. Bu kapsamda Kartepe Belediye Boks Takımı genç sporcularla güçlendirildi. Takımın başına da başarılı isim olan İsmail Çelikiz antrenör olarak getirildi.

BAŞKAN KOCAMAN’A TEŞEKKÜR EDİLDİ

Çelikiz öncülüğüne hazırlıklarını sürdüren boks tutkunları, bu yıl Nisan sonunda yapılacak Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’na hazırlanıyor. Kartepe Belediye Başkanı ve yeni dönem adayı Mustafa Kocaman’ın kendilerine büyük destek verdiğini belirten İsmail Çelikiz, “Amacımız sporcu sayımızı ve başarılarımızı artırmak” dedi.

70 SPORCU VAR

Antrenör Çelikiz şöyle devam etti: “Kartepe Belediye Başkanı sayın Mustafa Kocaman bizlere her türlü destek veriyor. Takımımızda şuan 70 sporcumuz var. 12-13, 13-14 ve 14-15 yaş grupları ile Şirinsulhiye Spor Kompleksinde çalışma yapıyoruz. Ayrıca her hafta farklı bir şehirde antrenman maçlarına çıkıyoruz. Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’ndan en az 5 madalya ile dönmeyi hedefliyoruz.

# var, büyük, Kartepe, yeni, türkiye

22 Şub 2024 - 12:28 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.054.720 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL