Ali Babacan Kocaeli’den Erdoğan’a yüklendi

31 Mart yerel seçimlerine kendi logoları ile giren DEVA Partisi’nde Kocaeli’de 12 ilçede adaylar netleşti. Kocaeli Büyükşehir adayı olarak İsmail Ensar Baturman’ın ismini açıklandı. Bugün Luxor Garden Otel’de düzenlenen aday tanıtım programına DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’da katılım sağladı. Programa aynı zamanda Deva Partisi Kocaeli İl Başkanı Zeynep Aydın Sudan, ilçe başkanları, ilçe başkan adayları ve partililer katıldı.

HER KONUDA KONUŞAN BU KONUDA NASIL KONUŞMAZ

Partisinin aday tanıtım toplantısında konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan konuşmasında şunları söyledi, “ Kocaeli’ye her gelişimde ayrı bir motivasyon alıp Türkiye’nin başka yerlerine gidiyorum. Bugün önemli bir gün her ay merkez bankası toplanır ve karar açıklar, 8 ayda 8 kez merkez bankasının faizi artırıldı. Bu ülkede faiz konusunda konuşmayan kimse kalmadı. Bir kişi hariç her konuda konuşan, partisinin küçük bir ilçedeki gençlik kolları başkanına kadar her konuya müdahale eden o kişi. Uzmanlık alanı ekonomi, ülkenin başında bir ekonomist olur da böyle bir konu hakkında nasıl konuşmaz ya? Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselmez demiyor muydu?

İKTİDARDAN MI İNDİNİZ

Hayırdır sayın Erdoğan iktidar dan mı indiniz merkez bankasının tamamen talimatlarınızla yönetildiğini insanlar bilmiyor mu sanıyorsunuz? Şu an bir kararname ile tüm merkez bankasını görevden alamaz mısınız? Bunlara kendisinin cevap vermesi lazım. 2018’den bugüne tek imza ile tek imza ile her şey elinin altında. Seçimlerden sonra 9 ay geçti, her konuda konuşuyor bu konuda susuyor. Koskoca ülke 85 milyon insan Erdoğan’ın kararları ile yokluk, açlık yaşıyor. Sustukça biz peşinden kovalayacağız. Vatandaşlarımıza faiz artıranın kendisi olduğunu hatırlatacağız. Ben merkez bankasının bağımsız karar alması gerektiğini ekonominin başına geçtiğim ilk günden bu yana uyguladım.

7 YILLIK SAÇMALIĞIN BEDELİNİ ÖDEMEYECEK MİSİNİZ

Sayın Erdoğan vatandaşı biraz düşünüyorsanız çıkın anlatın, sizin izniniz olmadan merkez bankası faiz artırabilir mi? Bu saçma tezinizden vaz mı geçtiniz yoksa hala ısrarcı mısınız? Söyleyin teziniz hatalıysa 7 yıldır dayattığınız bu saçmalığın sonuçlarını ödemeyecek misiniz. Her konuda konuşuyor bu konuda susuyor hatasını biliyor mu milleti fakirleştirdim diyecek yüzü yok. Ben açıklayayım, Erdoğan sebep yüksek faiz sonuç, Erdoğan sebep yüksek kur sonuç gerçek olan bu.

MUHALEFETİ DİNLERKEN HİCAP DUYUYORUM

Büyük kayıplar verdiğimiz depremin üzerinden 25 yıl geçti. 17 Ağustos’ta 25 yılı dolduruyoruz. Depremle yaşamayı öğrenmeliyiz cümlesi slogandan ibaret kaldı, unutmayacağız da unutturmayacağız da dediler unuttular. Üzerinden seneler geçse de 99 depreminde yaşadığımız acıdan ders çıkarılmadı, zihniyet değişmedi. 6 Şubat’ta binlerce insan sahipsiz memleket diye haykırdı. Ben oradaydım oradaki vatandaşlarla dertleştik bir yıl sonra durumu gözlemledik evet sahipsiz memleket. Her afette yurdumun başka bir köşesi sahipsiz kalıyor. Depreme tek bir canımızı dahi vermeyelim diye buradayız. Bazı muhalefet parti sözcülerini dinlerken hicap duyuyorum, al birini vur ötekine. Henüz daha iktidar ya da iktidar ortağı da değiller bak şimdiden başlamışlar kavgaya dövüşe. Sözüm ona iktidarın ortağı olacaklarmış. Hak hukuk diyorlar ama sadece kendileri için.

BU İŞ BİZİM İŞİMİZ

Bir kimlik siyasetidir almış yürümüş. Yarınlar için planlarını anlat diyorsun bakıyorlar. Siyaset yarınlar için çalışmaktır. Biz Kocaeli’yi layık olduğu adaletle yöneteceğimizi apaçık belgeler ile ortaya koyuyoruz. Seçim geldi diye demiyoruz bunu biz bunu 2 yıl önce de söyledik. 20 yıllık iktidar apar topar seçim beyannamesini anlatıyor. Biz sayfa sayfa yazmışız karınca duası gibi bu iş bizim işimiz arkadaşlar. Biz yerel seçimlerden önce yerel yönetimlerle ilgili hangi konuları uygulayacağımızı yazmıştık. Biz DEVA olarak kendi etik kurallarımızla, ahlaki kurallarımızla biz kendi çerçevemizi koyuyoruz.

İKTİDARI UYARMAK İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT

Yerel seçimlere gidiyoruz ama bu seçim sadece bir belediye seçiminden ibaret değil bu seçim aynı zamanda vatandaşın mevcut iktidara güven duyup duymadığının oylaması. Buradan çıkacak neticede iktidar bir mesaj alacak. Bu merkezi yönetimi uyarmak için çok önemli bir fırsat. Türkiye’nin her yerinde kendi adaylarımızla seçimlere gidiyoruz.

KOCAELİ’Yİ ALACAĞIZ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesini alacağız bu seçim, soruyorum size Ensar mı iyi yönetir diğerleri mi? Bu arkadaşımız 34 yaşında Türkiye Cumhuriyet’inin ekonomisinin başına geçtim. O güne kadar tecrübem yoktu ama benim ne özelliğim vardı? Önce güvenilir olacağız, istişare edeceğiz, kadroyu kurarakken o işin ehlini başına getireceğiz. Koskoca Büyükşehir’de bir sürü kadro var DEVA’lı mı diye bakmayacağız, kim işin ehli ise o gelecek işin başına. Kocaeli’den bu iktidara sarı kartı göstereceğiz. “ dedi.