Bizlere dejavu yaşatmayın

Sonrasında Mehmet Altıparmak ile de olmadı ve yerine Fırat Gül getirildi. Fırat hoca ilk maçında, şimdiki teknik direktörümüz Mustafa Gürsel’in çalıştırdığı Bandırmaspor’u yendi, umutlar yeşerdi…

Ancak, Fırat Gül’de dikiş tutturamadı ve takımımız o sezon 44 puanla küme düştü…

Şimdi gelelim 2023- 2024 sezonuna…

Kocaelispor sezonunun başında Play - Off hedefi koymuş ancak takımın başına Ertuğrul Sağlam’ın gelmesiyle beraber yeni hedef şampiyonluk olmuştu.

Ertuğrul Sağlam lige 2 mağlubiyetle başlasa da, galibiyet serileri ve 11 maç yenilmezlik serisi ile rüştünü ispat etmişti. Temsilcimiz ligde 2. sıraya çıkmış ve Süper Lig için önemli adaylar arasına girmişti.

Ümraniye yenilgisi maralleri bozsa da Bandırma’dan alınan 3 puan ile dönmek keyif vermişti.

Sonrasında Bodrum FK beraberliği ve Sakarya mağlubiyeti derken bir de başımıza Tanque’nin takımdan ayrılışı geldi.

Aynı 2 sezon önce olanlar gibi takımın en golcü ismi bir anda takımdan ayrılmıştı.

İkinci devre başladı. Ertuğrul hoca 2 mağlubiyet 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Şanlıurfa mağlubiyeti bardağı taşıran son damla oldu.

Göztepe’nin puan kaybettiği haftada, kümeden çıkmaya oynayan Urfa’ya yenilmemiz taraftarın sabrını taşırdı ve Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrıldı.

Şimdi, Ertuğrul hocanın yerine Mustafa Gürsel getirildi.

Dejavu yaşıyor gibiyiz… Akçay gitti, Altıparmak geldi. Dino gitti, Tanque gitti. Sağlam gitti, Gürsel geldi…

Aman diyeyim bize dejavu yaşatmayın. 15 yıllık hasretin bitmesine çok yaklaştık. Fırsatı tepmeyin.

Özlediğimiz oyunu bizlere yeniden gösterin. Bu taraftarın umutlarını kırmayın…