Şirin, "Yol haritamızı belirledik"

Onur Pektaş - DERİNCE KÖY OLDU KÖY. NE KALDI GİTMEDİK KAÇ SENEDİR BELEDİYE SİZİN ELİNZİDE NE YAPTINIZ Kİ NE VAAD EDİYORSUNUZ. KANSIZLAR HUKUK TANIMAZLAR.

YAZIKLAR OLSUN DERİNCEDEKİ DEVLET DAİRELERİNİN GİTMESİNDE PARMAGI OLANLARA KOCAELİ ADLİYESİNİN DERİNCEYE YAPILMASINI MECLİSE TAŞIMIŞLARDIR MUALAFET ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN LE GÖRÜŞÜLMÜŞTÜ. İSMET PAŞA STADYUMUN YERİ BU YER İÇİN UYGUN DİYE NE OLDU YİNE RED RED RED KÖYDEN BETER YAPTINIZ DERİNCEYİ NE OLDU MİLLET BAHÇESİ OLDU OTLA OTLAYABİLDİĞİN KADAR.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

ASKERİ HASTANE

İSMET PAŞA STADYUMU

GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

MEB BAKANLIĞINA AİT LOJMANLAR

ÖGRETMEN EVİ

DERİNCEDE BULUNAN SAĞLIK OCAGI SONRADAN TÜGVA VAKFI OLDU. NEDE OLSA DİNDAR NESİL GELİYOR VERİN ULAN MEHTERİ VERİN CENNETİN TAPUSU SİZİN ELİNİZDE.

EN ÖNEMLİSİ DERİNCEDE KARAKOL YOK KARAKOL DENİZ MAHALLESİNDEKİ DUMLUPINAR KARAKOLU NEREDE UYANIN ARTIK YA ÖRÜMCEK BEYİNLİ YOPAZLAR UYANIN YETER VERDİĞİNİZ HER OY İLE DERİNCENİN GELECEĞİNDEN ETTİNİZ.