Şirin, "Yol haritamızı belirledik"

MECLİS ÜYESİ ADAYLARI
Cumhur İttifakı teşkilatları ve meclis üyesi adaylarının ortak amacının ilçeye hizmet olduğunu belirten Şirin, “31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde aday olarak açıklanan meclis üyeleri adaylarımızla ilk toplantımızı gerçekleştirerek saha çalışmalarımıza ilişkin yol haritamızı belirledik. Çıktığımız sevda yolunda, Derince’mizin her köyüne, her mahallesine, her sokağına hizmet etmek için var gücümüzle çalışacağız. Toplantımız teşkilatımız ve Derince’miz için hayırlı olsun” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
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Onur Pektaş - DERİNCE KÖY OLDU KÖY. NE KALDI GİTMEDİK KAÇ SENEDİR BELEDİYE SİZİN ELİNZİDE NE YAPTINIZ Kİ NE VAAD EDİYORSUNUZ. KANSIZLAR HUKUK TANIMAZLAR.
YAZIKLAR OLSUN DERİNCEDEKİ DEVLET DAİRELERİNİN GİTMESİNDE PARMAGI OLANLARA KOCAELİ ADLİYESİNİN DERİNCEYE YAPILMASINI MECLİSE TAŞIMIŞLARDIR MUALAFET ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN LE GÖRÜŞÜLMÜŞTÜ. İSMET PAŞA STADYUMUN YERİ BU YER İÇİN UYGUN DİYE NE OLDU YİNE RED RED RED KÖYDEN BETER YAPTINIZ DERİNCEYİ NE OLDU MİLLET BAHÇESİ OLDU OTLA OTLAYABİLDİĞİN KADAR.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
ASKERİ HASTANE
İSMET PAŞA STADYUMU
GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
MEB BAKANLIĞINA AİT LOJMANLAR
ÖGRETMEN EVİ
DERİNCEDE BULUNAN SAĞLIK OCAGI SONRADAN TÜGVA VAKFI OLDU. NEDE OLSA DİNDAR NESİL GELİYOR VERİN ULAN MEHTERİ VERİN CENNETİN TAPUSU SİZİN ELİNİZDE.
EN ÖNEMLİSİ DERİNCEDE KARAKOL YOK KARAKOL DENİZ MAHALLESİNDEKİ DUMLUPINAR KARAKOLU NEREDE UYANIN ARTIK YA ÖRÜMCEK BEYİNLİ YOPAZLAR UYANIN YETER VERDİĞİNİZ HER OY İLE DERİNCENİN GELECEĞİNDEN ETTİNİZ.
Efexor - Eyvah.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.