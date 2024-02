Şirin, "Yol haritamızı belirledik"

MECLİS ÜYESİ ADAYLARI

Cumhur İttifakı teşkilatları ve meclis üyesi adaylarının ortak amacının ilçeye hizmet olduğunu belirten Şirin, “31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde aday olarak açıklanan meclis üyeleri adaylarımızla ilk toplantımızı gerçekleştirerek saha çalışmalarımıza ilişkin yol haritamızı belirledik. Çıktığımız sevda yolunda, Derince’mizin her köyüne, her mahallesine, her sokağına hizmet etmek için var gücümüzle çalışacağız. Toplantımız teşkilatımız ve Derince’miz için hayırlı olsun” dedi.